IU exige un plan de choque contra los casi 2.300 pisos turísticos ilegales en Sevilla: "Es una vergüenza política"

Archivo - Candados de apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha afirmado que el hecho de que Sevilla aparezca "a la cabeza del Estado" con 2.289 pisos turísticos ilegales es una "vergüenza política" que evidencia la "dejadez" del Gobierno local y autonómico ante un problema "que está destrozando el derecho a la vivienda de los vecinos".

"Mientras unos se llenan los bolsillos con turismo descontrolado, otros sevillanos ven cómo se encarecen los alquileres o se ven forzados a abandonar sus barrios: esto no es progreso, es especulación", ha destacado el edil en una nota de prensa en la que exige medidas "urgentes, claras y sanciones ejemplares".

Sánchez ha afirmado que "no basta" con denunciar las cifras: "hacen falta inspecciones reales, coordinación entre administraciones y una moratoria en la concesión de licencias hasta que se ponga en marcha un plan de choque que proteja a los sevillanos".

De su lado, el coordinador provincial de IU, Manuel Lay, ha subrayado que "estos datos no son simples estadísticas: expresan vidas expulsadas de sus barrios. Exigimos un registro único de pisos turísticos, inspecciones constantes, sanciones y un refuerzo real de la vivienda pública para garantizar el derecho a un hogar digno".