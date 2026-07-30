IU reclama una solución urgente para que el Triaca FC pueda entrenar en instalaciones municipales de Sevilla

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al Gobierno municipal y al Instituto Municipal de Deportes (IMD) una solución "urgente" frente a las "dificultades" que el conjunto Triaca FC afronta para acceder a las instalaciones deportivas municipales.

En un comunicado, el conjunto político asegura que este entidad ha solicitado disponibilidad en instalaciones como Hytasa, Sevilla Sur, Alcosa, Sendai y La Doctora, sin haber obtenido hasta ahora una alternativa viable, "por lo que se está viendo obligada a buscar campos privados".

"Resulta difícil de entender que un club histórico, federado, sin ánimo de lucro y vinculado socialmente a Sevilla tenga que abandonar la ciudad porque no encuentra unas horas disponibles en las instalaciones deportivas públicas", ha afirmado Sánchez.

IU considera especialmente necesario revisar la disponibilidad en las franjas nocturnas solicitadas por el club, principalmente entre las 20,30 y las 22,30 horas, y comprobar si existen espacios que puedan aprovecharse sin afectar a las escuelas deportivas ni a las entidades que ya desarrollan su actividad.

Además, Sánchez ha anunciado que pedirá una reunión entre el Triaca FC, la dirección del IMD y las personas responsables de las instalaciones municipales.