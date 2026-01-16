IU Sevilla advierte de la "negativa" del PP a sumarse a plan para "recuperar" la calidad del sistema sanitario público

Archivo - El concejal del Ayto. de Sevilla, Ismael Sánchez, durante la atención a los medios. A 18 de diciembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido este viernes, 16 de enero, de la "negativa del Partido Popular" a sumarse a la Declaración Institucional promovida por su formación para instar al Parlamento de Andalucía a tramitar con carácter de urgencia el proyecto de ley impulsado por las Mareas Blancas para "recuperar los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz".

Según ha informado el grupo en una nota, la propuesta presentada ante la Junta de Portavoces contaba con el respaldo del PSOE, pero fue rechazada por PP y Vox, "lo que ha impedido que pueda elevarse al Pleno municipal".

A juicio de Sánchez, esta postura del Partido Popular representa "una grave incoherencia política y un ejercicio de deslealtad institucional", ya que "se opone a una iniciativa que el propio Parlamento andaluz admitió a trámite el pasado 26 de noviembre con un amplísimo consenso, únicamente con la abstención de Vox".

El concejal ha enmarcado de igual forma que, "a pesar de esta admisión, el Gobierno andaluz todavía no ha concretado el procedimiento para culminar el debate parlamentario del proyecto de ley".

A juicio del edil el movimiento del PP responde a la intención de "retrasar sine die el trámite de esta ley para evitar que sea aprobada antes de que termine la legislatura". Por ello, ha acusado al grupo de ejercer "una maniobra que responde más a intereses tácticos que al bienestar de los andaluces, y que solo contribuye a minar la credibilidad institucional".