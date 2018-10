IULV-CA: Con convergencia se habría conseguido "el sorpasso" al PSOE

Actualizado 21/12/2015 11:33:34 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de IULV-CA, Javier Moreno, ha afirmado este lunes que si hubiera habido convergencia de la izquierda en estas elecciones generales se habría conseguido "el sorpasso" al PSOE, como así ha ocurrido en las comunidades autónomas en las que sí se logró dicha unidad, poniendo el ejemplo de Galicia o Cataluña.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, el dirigente de IULV-CA ha considerado necesario hacer una "reflexión colectiva" sobre esta cuestión una vez pasadas las elecciones generales, así como "superar las siglas y los debates espurios".

No obstante, Moreno ha apuntado que el futuro de IU "no está escrito" y que la federación ha superado "travesías en el desierto" que han sido "peores", gracias a la "importante base social" con la que cuenta este proyecto. "Vamos a hacer que nuestros votantes se sientan orgullosos de habernos votado", ha añadido.

Así, tras destacar que un millón de votos a nivel nacional "no es poca responsabilidad", el dirigente de IULV-CA ha reconocido, no obstante, que no es "un buen resultado". "No es el que esperábamos", ha señalado Moreno, quien ha puesto en valor el trabajo que la organización ha realizado durante la campaña y que les ha llevado a obtener 265.000 votos en Andalucía.

Moreno, que ha asegurado que Alberto Garzón va a ser "la voz" en el Congreso de todos los que han votado a Izquierda Unida, ha considerado "injusta" la Ley Electoral porque "penaliza proyectos como el nuestro". A su juicio, es "lamentable" que a IU le cueste un diputado 450.000 votos, mientras que al PP solo 56.000. "Hay que repensar el modelo político español", ha señalado.