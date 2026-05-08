Una jornada de Aliseda analiza la posición de Sevilla como hub inmobiliario del sur de Europa

El gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez Marín, durante su intervención - ALISEDA

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Una jornada organizada por Aliseda en Sevilla y que reunió este jueves a más de 120 inversores y promotores inmobiliarios, ha analizado la consolidación de Sevilla como uno de los hubs inmobiliarios del sur de Europa.

La gestora acogió la jornada 'Aliseda: un nuevo punto de inflexión', un encuentro en el que la compañía puso de relieve "el dinamismo del mercado andaluz y el creciente atractivo de la región para la inversión", tanto a nivel español como internacional, informa en un comunicado este viernes.

La jornada contó con la participación del gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vázquez Marín, quien destacó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo de vivienda en la ciudad y dar respuesta a la creciente demanda residencial en Sevilla.

Aliseda avanza en su posicionamiento en Andalucía, donde cuenta con una cartera de 188 suelos con capacidad para desarrollar 21.291 viviendas y un valor estimado de 570 millones de euros, informa este viernes en un comunicado.

En la provincia de Sevilla, la compañía gestiona 36 suelos con potencial para 2.737 viviendas y un valor cercano a los 164 millones de euros.

"Sevilla mantiene un importante atractivo inversor gracias al dinamismo de sectores estratégicos como el turístico, logístico, el aeroespacial o el portuario, y al creciente interés por activos con potencial de reposicionamiento adaptados a las nuevas necesidades del mercado", explicó el director de negocio territorial en Andalucía de Aliseda, Jorge Tarifa.

ACTIVOS TERCIARIOS

Más allá del suelo residencial, Aliseda ha puesto el foco en activos terciarios como oficinas, logística, retail y hoteles (CRE): en los últimos diez meses, ha identificado más de 2.500 millones de euros en oportunidades 'off market' procedentes de más de 170 clientes, de los cuales cerca de 480 millones corresponden a activos CRE.

Durante el encuentro, los ponentes coincidieron en señalar que "Sevilla se ha consolidado como uno de los principales hubs inmobiliarios del sur de Europa", gracias a factores como su fuerte demanda, el alto volumen de inversión y el interés por parte de fondos internacionales y locales que están impulsando la llegada de inversión con especial dinamismo en los segmentos retail prime, industrial-logístico, flex living y hotelero.

El evento también contó con la participación como ponente del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad Villanueva y profesor del IE Business School, Rafael Pampillón, quien destacó que "España continúa acumulando un importante déficit de vivienda porque la producción residencial no está creciendo al ritmo que exige la demanda".

COMERCIALIZADORA DE SUELO

El director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso, puso en valor el posicionamiento de la compañía como "la mayor comercializadora de suelo de España, con cerca de 2.000 millones de euros en cartera" y destacó su capacidad para generar valor a través de la gestión y transformación de suelo, en un mercado marcado por el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda y la escasez de suelo finalista.

"Sevilla cuenta con un gran potencial de crecimiento y, desde Aliseda, llevamos años trabajando para reforzar y profesionalizar la gestión y comercialización de suelo en la región", señaló el director comercial de Aliseda, Fernando López.

EFFIC

Asimismo, la compañía destacó el papel de EFFIC, su filial especializada en eficiencia energética, en la transformación y adaptación del parque inmobiliario a las nuevas exigencias regulatorias y de sostenibilidad.

A través de la gestión de Certificados de Ahorro Energético (CAE), EFFIC facilita la financiación de proyectos de rehabilitación, impulsa la descarbonización y contribuye a mejorar la eficiencia de los activos inmobiliarios.