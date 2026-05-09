Las Jornadas Regionalistas de Alcalá (Sevilla) profundizan en el significado histórico y musical del Himno de Andalucía

La presentación de las terceras Jornadas Regionalistas celebradas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Las terceras Jornadas Regionalistas organizadas por la delegación de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han acogido la conferencia 'El Himno de Andalucía, un testamento hecho música', a cargo del músico e investigador José María Diéguez García, en una cita centrada en el origen, la evolución y el significado histórico del Himno de Andalucía.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño, el acto contó con la asistencia del delegado de Cultura e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, quien alabó la "gran labor" de investigación y el "excelente trabajo" realizado por José María Diéguez. Durante la conferencia, Diéguez analizó especialmente la relación del himno con Blas Infante y con la Asamblea de Córdoba de 1933, además de profundizar en distintas partituras históricas y versiones musicales de la composición. Asimismo, el investigador definió el himno como un "testamento hecho música", subrayando su "valor cultural, emocional e identitario para Andalucía".

Durante la ponencia, el Grupo de Cámara de la Banda de Alcalá realizó distintas interpretaciones de las versiones documentadas del Himno de Andalucía, "ayudando a comprender las explicaciones desarrolladas durante la conferencia, permitiendo al público comprender con mayor profundidad las diferencias, matices y aspectos históricos abordados por el investigador".

Este ha sido el segundo encuentro de unas jornadas que concluirán el próximo sábado, 16 de mayo, en el Castillo de Alcalá con el concierto 'Alcalá EnClave de Música', una propuesta dedicada a la música popular andaluza con un recorrido por composiciones históricas y temas actuales del panorama musical andaluz. Además, en el concierto participarán la Banda de Alcalá y La Bondad.

Por su parte, el delegado municipal ha destacado que esta iniciativa "responde al compromiso con la historia y la identidad para hacer justicia a las huellas del regionalismo en Alcalá, ampliamente conocidas en la arquitectura y el patrimonio, pero también muy presentes en la cultura, la música, la literatura y en hitos políticos del andalucismo".

Asimismo, ha señalado que estas jornadas "se consolidan año tras año como una cita de referencia que reúne cada vez a más seguidores por su interés para comprender el pasado y el presente de Alcalá y sus señas de identidad, combinando historia, patrimonio, cultura, memoria y turismo".