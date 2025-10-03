José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla: "Un regalo que me ha hecho mi Virgen de la Esperanza"

El presidente del Consejo de Hermandades, Paco Vélez, posa con el ya pregonero, José Antonio Rodríguez, en la puerta del órgano cofradiero, en la calle San Gregorio, poco antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

La designación se producido el mismo día que parte la Dolorosa hacia el Polígono Sur en misión pastoral

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Estoy en mi casa porque lo primero que yo hice en este mundo fue aquí, en el Boletín de las Cofradías, por lo que soy uno más de esta familia". Con estas palabras de agradecimiento al Consejo de Hermandades ha comenzado el ya pregonero de la Semana Santa de 2026, José Antonio Rodríguez, la tradicional comparecencia ante los medios y, en este caso, también ante sus compañeros de profesión.

La Sección de Penitencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado en la tarde de este viernes al periodista y comunicador como pregonero de la próxima Semana Santa, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza el 22 de marzo, Domingo de Pasión.

José Antonio Rodríguez ha reconocido que algo así "te cambia la vida" y ha expresado la "alegría inmensa" que le ha supuesto recibir la llamada del presidente del Consejo, Paco Vélez. "No creí que me pudiera pasar a mí, ya que, normalmente, este encargo llega a personas que están en una época madura. No es común que lo reciba alguien de 42 años y con más de media vida por escribir".

Para el pregonero de la Semana Santa del año que viene es una suerte que sus padres --que estaban presentes en la sede del Consejo-- estén ese día en el Maestranza "y puedan escucharlo en primera fila".

"Por mi profesión, he podido comunicarme con la gente de la Semana Santa desde hace 20 años y he disfrutado de ello. Poder ahora elogiarla y contarla es un privilegio más con el que no contaba", ha afirmado Rodríguez.

Hermano de la Esperanza de Triana --su "hermandad de cabecera"--, del Dulce Nombre y de la Pastora, el hecho de que su elección se haya producido el mismo día en el que su Virgen de la calle Pureza ha iniciado su traslado al Polígono Sur en misión pastoral no ha sido fruto de la casualidad: "Es un regalo que me ha hecho Ella".

En cuanto a cómo será su pregón y que papel jugará Triana, José Antonio ha querido dejar claro que no es "un localista", pese a que su bisabuelo era de la Cava y "mi abuela Conchita, practicante, me alimentó de las cosas del barrio, del saber popular".

De hecho, "no creo que lo escriba en Triana, ya que por motivos laborales --actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Junta de Andalucía-- suelo viajar mucho; de hecho lo empezaré en Almería".

Precisamente, el presidente, Juanma Moreno, ha sido uno de los primeros en felicitarle. "Él sabe que me apasiona la Semana Santa y me ha dicho que esto no sirva para escaquearme del trabajo", ha bromeado al respecto.

El alcalde de Sevilla también ha conversado con él y ha puesto además un mensaje en sus redes sociales. "Se trata de una voz llena de talento, emblemática en nuestras cofradías y del periodismo de la ciudad, que nos abrirá las puertas de una nueva Semana Santa".

Su pregón no estará exento de poesía. "Me gusta mucho, pero no soy poeta ni quiero imitar a nadie. En el atril han estado premios nacionales de poesía, como Joaquín Caro Romero", ha remarcado. Si bien no ha desvelado la marcha que sonorá justo antes de pronunciar su pregón, sí ha adelantado que estará dedicada a Triana. También ha asegurado que la duración del texto será la necesaria "para que disfrutemos todos y salgamos con ganas de ver pasos. No quiero aburrir a la gente".

PERIODISTAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

José Antonio Rodríguez tomará el testigo del periodista José Joaquín León, articulista de Opinión en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y los diarios del Grupo Joly, del que es consejero editorial, que fue el encargado de exaltar la Semana Santa de Sevilla el pasado año. El anterior fue el actual director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, quien se dirigió a la ciudad para pregonar su Semana Mayor.

Licenciado en Periodismo, José Antonio Rodríguez escribe en la revista 'Pasión en Sevilla' de ABC y colabora desde hace más de una década con 'El Llamador' de Canal Sur Radio. Con anterioridad, trabajó en Sevilla Televisión y Tele Sevilla, donde fue presentador del programa 'Semana Santa de Sevilla'. También ha colaborado con Canal Sur TV y ha realizado guiones para películas documentales.