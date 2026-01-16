José Luis Sanz rechaza ir con Diputación a Fitur: "Sevilla necesita su espacio propio para mostrar su oferta"

Archivo - Stand de la capital andaluza en la pasada edición de Fitur, en el pabellón de Andalucía en Ifema. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mantiene que la ciudad necesita estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero, con un espacio propio para desarrollar su agenda y oferta.

Así lo ha expresado cuestionado al respecto y después de que el presidente de la Diputación, Javier Fernández, haya lamentado este viernes que la capital y la provincia acudan por separado, por tercer año consecutivo, a este importante escaparate internacional del turismo y haya expresado su deseo de presentar de forma conjunta la oferta de Sevilla la próxima edición, en 2027.

"No es que no quiera ir con el presidente de la Diputación ni a ese l stand, lo que digo es que la tercera ciudad más visitada de España, potencia turística en el mundo, con una industria que aporta el 25% del PIB, necesita una agenda propia porque tiene un discurso propio y para poder desarrollar esa agenda en su totalidad", ha añadido.

En opinión del regidor, "es muy difícil compartir o desarrollar esa agenda propia y ese discurso propio en un espacio donde tienes que compatibilizar con otro ayuntamiento de la provincia, sin nombrar ninguno: es una cuestión de funcionalidad", ha abundado al respecto.