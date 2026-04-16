El juez archiva la causa contra dos exconsejeras de Salud por los gases tóxicos de Coria del Río (Sevilla)

Archivo - Imagen de la gasolinera foco de la contaminación de Coria. Imagen de archivo. - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA DEL RÍO - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento y archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río contra varios exaltos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos dos exconsejeras de Salud Rocío Hernández y Catalina García, esta última actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, al considerar que "no queda debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

Según el auto, consultado por Europa Press, entre los denunciados se encontraban, además las mencionadas exconsejeras, el exgerente del Virgen del Rocío y actual delegado territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Manuel Molina Muñoz.

En contexto, el procedimiento se inició tras la referida denuncia, en la que se exponía que en septiembre de 2017 se advirtió por parte de los vecinos de la barriada Guadalquivir "fuertes olores en el interior de sus viviendas", por lo que se interpuso una denuncia. En este marco se procede a la investigación de una posible comisión de un delito contra medioambiente y un delito de prevaricación medioambiental.

Cabe mencionar que, en el procedimiento que ocupa la presente causa, se denunciaba la comisión de un delito de prevaricación omisiva, un delito de lesiones, un delito de tratos degradantes y un delito contra el medioambiente, así como un delito de prevaricación medioambiental omisiva.

Para esclarecer los hechos, se solicitaron informes a la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias en el que se relacionara la actividad y las medidas adoptadas a propósito de los hechos denunciados. Así las cosas, los informes declararon que "no hay riesgo significativo y que en el momento de emisión de tóxicos no se puede concluir la existencia de un riesgo para la salud". No obstante, dicha conclusión no es definitiva y, en relación con el alcance de lesiones, aún quedan pendientes los informes forenses en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria del Río, también solicitados por los vecinos.

Así, aclara el auto, "no existiendo prevaricación omisiva, tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciada". Además, "tampoco existen elementos probatorios del trato degradante denunciado".

Por todo ello, se ha acordado el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la causa. Por su parte, en declaraciones a esta agencia, los vecinos han asegurado que recurrirán la decisión al Tribunal Supremo y que han tildado la casuística de un "gravísimo problema de salud pública".