La Junta acerca los últimos hallazgos arqueológicos en la provincia de Sevilla en las jornadas europeas de junio

Archivo - La Junta en Sevilla avisa a Sánchez del "enorme desastre causado al sector turístico" por el "caos" ferroviario - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla, ha dado a conocer las actividades programadas en los museos, conjuntos culturales, centros educativos y enclaves de toda la provincia con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología 2026, que se celebran en Sevilla del 10 al 14 de junio con el objetivo de poner en valor y acercar a los ciudadanos su extenso patrimonio.

La delegada Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, ha destacado que estas jornadas son "clave" en las políticas de difusión patrimonial de la Junta de Andalucía, que persigue acercar a los sevillanos a su extenso patrimonio arqueológico, "involucrándolos en su conservación para que puedan identificarlo como un valioso recurso de desarrollo social y económico", destaca la Junta en un comunicado.

De esta forma, Carmen Ortiz ha resaltado el compromiso del Gobierno andaluz con la conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico de Sevilla, tanto por su valor histórico y artístico como por ser un eficaz recurso de progreso social y económico. Con propuestas para todos los públicos que incluyen, entre otras, talleres escolares, visitas guiadas, jornadas divulgativas o la presentación de nuevos hallazgos arqueológicos, las actividades arrancan el 10 de junio, de 18.00 a 20.00 horas, en Santiponce.

Ese día, el Monasterio de San Isidoro del Campo, en la citada localidad sevillana, acogerá unas jornadas en donde se presentarán las novedades científicas en torno a las últimas investigaciones arqueológicas desarrolladas en el Conjunto Arqueológico de Itálica. Así, el estudio sobre 'La Ínsula de Neptuno, 2022-2026: de una visión fragmentaria a la visión completa del ala sur', de los profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Fernando Amores y Sebastián Vargas, servirá de inicio a estas jornadas.

En este sentido, a las 19,00 horas, la profesora del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la US Elena González tratará sobre 'Itálica a través de sus documentos gráficos: el poder de la memoria visual en la transmisión de su legado'. Estas jornadas están destinadas al público general, con un aforo de 80 personas. Las entradas serán gratuitas hasta completarlo.

Los días 13 y 14 de junio, de 10 a 12 horas, bajo el eje de 'Itálica en excavación', se llevarán a cabo visitas guiadas para conocer las últimas investigaciones en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce. La actividad está planteada también para el público general. Se llevarán a cabo cuatro pases para 20 personas por pases.

Por otro lado, el Centro Logístico del Museo Arqueológico de Sevilla, situado en San José de la Rinconada --Camino de la Fábrica, 12-- presentará la reciente extracción del hallazgo de la escultura romana localizada en el municipio de la Puebla de Cazalla y su traslado al Museo Arqueológico de Sevilla. Será el día 12 de junio a las 11,00 horas, en dos turnos de 30 personas cada uno.

En Alcalá de Guadaíra, su Recinto Amurallado, acogerá visitas guiadas para dar a conocer los resultados de las últimas intervenciones. Serán los días 12 y 13 de junio, de 10,00 a 11,30 horas con un aforo limitado a 25 personas por pase.

En Écija, el Recinto Arqueológico de la Plaza de Armas del Alcázar Real organiza una visita guiada para dar a conocer los trabajos realizados en este recinto que han permitido documentar un recorrido histórico desde la protohistoria hasta prácticamente nuestros días, con recientes avances en el conocimiento de la época romana. Para ello, del 12 al 14 de junio, a las 10 y a las 12 horas, se realizarán visitas guiadas para todo interesado, con un aforo de 25 plazas por visita. El acceso será a través del Yacimiento Plaza de Armas, desde callejón junto a calle Merced, 15.

DÓLMENES DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En el enclave Arqueológico Dólmenes de Valencina se llevarán a cabo visitas guiadas al dolmen de la Pastora, incluido en la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Este enclave es una muestra de necrópolis monumental de las comunidades que habitaron el Aljarafe hace 4.500 años. Las visitas se realizarán los días 13 y 14 de junio a las 10 y 12 horas en grupos de 25 personas. La duración aproximada de la visita será de una hora.

La Delegación territorial de Cultura y Deporte ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos para el desarrollo de las actividades. Para información e inscripción de las actividades programadas en los distintos municipios de Sevilla se accederá a la web: 'actividades.dtse.ccd@juntadeandalucia.es' y las reservas se deberán realizar en: 'www.giglon.com', buscando por "JEA2026".

Asimismo, se realizarán actividades en distintas localidades para conocer la arqueología. De esta forma, se desarrollarán talleres escolares para dar a conocer la Arqueología en colegios de primaria de los municipios con menos habitantes de Sevilla como en El Ronquillo, Real de la Jara, Pruna y Villanueva de San Juan. Los talleres se realizarán los días 11 y 12 de junio.

ACTIVIDADES EN EL IAPH

Por otro lado, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ubicado en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, realizará la actividad 'Vive la historia de la Cartuja de Sevilla' que consta de dos partes; una visita guiada y un taller de arqueódromo. En la primera parte se explicará el contexto y la historia de la Cartuja, orientado hacia el modo en el que se obtiene parte de la información mediante la arqueología.

Después, en el taller arqueódromo se aprenderá cómo se obtiene la información arqueológica de un modo práctico. Esta doble actividad se llevará a cabo el 12 de junio de 10 a 13 horas con aforo limitado a dos grupos de entre 20 y 25 personas cada uno. Colabora el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.