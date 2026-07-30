La Junta de Andalucía renueva a cuatro de los nueve delegados territoriales en Sevilla

Archivo - Silvia Maraver, junto al consejero de Sanidad, el titular de Justicia y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, en una foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 30 de julio, el decreto por el que se establece la organización territorial de la Junta de Andalucía en las ocho provincias y por el que se crean las respectivas delegaciones territoriales. En el caso de Sevilla, ha renovado a cuatro delegados; en concreto, el de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; el de Empleo y Empresa; la delegada de Cultura y su homóloga en Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo es Silvia Maraver Ayala, en sustitución de Silvia Pozo, que ha sido designada secretaria general de Humanización, Planificación y Calidad de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Ambos cargos públicos intercambian área de trabajo ya que Silvia Maraver era hasta hoy secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial.

Nacida en Sevilla, es diplomada en Enfermería con especialización en Gestión Sanitaria, además de ser Experta Universitaria en Urgencias y Emergencias, en Enfermería Comunitaria y en Gestión y Liderazgo en Enfermería. Ha sido desde 2019 la directora gerente de la Fundación Pública para la Integración Social y Laboral de Personas con Problemas de Salud Mental (Faisem).

En la Delegación territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; de Universidad, Industria, Energía e Innovación seguirá Antonio José Ramírez Sierra (Morón de la Frontera, 1974), licenciado en Economía y diplomado en Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, donde ha desarrollado, además, el puesto de delegado de Economía, Hacienda y Desarrollo Industrial entre 2003 y 2011.

El nuevo delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ahora es Manuel Alberto Sanromán Montero (Carmona), titulado en Ingeniería Industrial, Especialidad Química por la Universidad de Sevilla, hasta hoy teniente de alcalde del Consistorio de Arahal. Es diputado andaluz y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por el Partido Popular.

La Delegación territorial de Educación también presenta una cara nueva al frente de este organismo: Gloria Guillén Rodríguez, en sustitución de Miguel Ángel Araúz. Nacida en Mairena del Alcor en 1980, es licenciada en Farmacia por la US desde el año 2005. Colegiada, farmacéutica adjunta ejerciendo en farmacia Cervantes en Mairena del Alcor desde abril del 2005 hasta julio 2023.

También repite en el cargo, en este caso como delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Antonio Augustín Vázquez; que añade a sus competencias las de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. En este sentido, Javier Millán deja el puesto de delegado territorial de Administración Local y Función Pública. Augustín, diplomado por la Escuela de Graduados Sociales de Granada, ocupó la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva hasta 2022 y, desde entonces y hasta ahora, ha sido delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla.

La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad es Rocío Barragán Barragán, que coge el testigo de María Luisa Cava. Nacida en Pilas (Sevilla) en 1975, es graduada en Auxiliar Administrativo y cursa actualmente el Grado en Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia.

En Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Fomento y Movilidad es María Teresa Ávila Guisado la nueva delegada territorial, relevando así en el puesto a Francisco de Paula José Juárez. Nacida en Sevilla (1980), es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster en Prevención de Riesgos Laborales, es también experta en Asesoría Fiscal por el Instituto de estudios Cajasol.

La Delegación territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte tampoco experimenta cambios, con lo que Carmen Ortiz Laynez seguirá como máximo responsable de este departamento del Gobierno andaluz. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia (UNED), tiene un máster en Estudios Políticos Constitucionales y de la Administración por la Universidad Pablo Olavide; lo mismo sucede con la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con Inmaculada Gallardo Pinto, que reedita su cargo.

Nacida en Sevilla (1969), Gallardo es ingeniera técnica agrícola y licenciada en Ciencias Ambientales por la UNED. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones y ha sido profesora de Educación Secundaria. Ha ocupado la subdirección del Distrito Nervión en Sevilla durante la Alcaldía de Juan Ignacio Zoido.

SIETE SECRETARÍAS GENERALES EN DISTINTAS CONSEJERÍAS

Hasta siete sevillanos ocuparán cargos en Secretarías Generales de distintas consejerías. Juan Antonio Aguado Peñas será secretario general de Desregulación, dependiente de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Nacido en Sevilla (1983), es abogado licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

Francisco Fernández Monge ha sido elegido secretario general de Fondos Europeos e Instrumentos Financieros, dentro de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla e inspector de Hacienda del Estado.

Además, Concepción Cardesa será secretaria general de Familias, Igualdad y Violencia de Género. Ha desempeñado durante la anterior legislatura los cargos de secretaria general técnica, así como el de secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad.

Natural de Sevilla también es María Almudena Gómez Velarde, la nueva secretaria general de Industria y Energía, ingeniera industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y con un máster en Liderazgo y Dirección Pública y otro en Prevención de Riesgos Laborales, y Loreto del Valle, directora general de Investigación y Transferencia, que es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla (US).

Por último, María del Mar Sánchez Estrella, que desde 2024 ha ocupado el cargo de secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental, desempeñará ahora la labor de secretaria general de Patrimonio Histórico e Infraestructuras Culturales e Isabel Sánchez Fernández, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, será la secretaria general para el Deporte.

CINCO DIRECCIONES GENERALES

Por su parte, Laura Iturrate Areste será la directora general de Personas con Discapacidad e Inclusión. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en la especialidad Derecho Público, cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide.

Francisco Javier Díaz Pérez ocupará la Dirección General de Ordenación del Territorio. Nacido en Sevilla (1970), es técnico urbanista, licenciado en Derecho y máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo, estas últimas por la Universidad de Sevilla.

Asimismo, Rafael Salas Machuca estará al frente de la Dirección General de Patrimonio Histórico. Concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de su Estepa natal (1991-1997), había sido hasta ahora director general de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada (2023-2026).

María de la O Rus será directora general de Deporte de Competición y Promoción Deportiva. Nacida en Sevilla (1969), es licenciada en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid, y desde 2024 ha sido directora general de Sistemas y Valores del Deporte en la Consejería de Cultura y Deporte.

Como curiosidad, el exalcalde de Jaén José Agustín González Romo, que ocupó la Alcaldía hasta enero de 2025, y sevillano de nacimiento, será director general de Andalucía Global.