La Junta destaca la colaboración público-privada para impulsar el empleo en la comarca de los Alcores de Sevilla

El delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Carmen María Durán, y el delegado municipal de Empleo, en la II Feria de Empleo de Mairena del Alcor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, Antonio Augustín, acompañado de la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía, Carmen María Durán, y el delegado de Empleo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Pablo Sánchez, ha visitado este jueves la II Feria del Empleo de la Comarca de Los Alcores.

Esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para conectar la oferta y la demanda laboral en la comarca, superando la brecha de información que suele afectar a los profesionales en transición. Durante su recorrido por el certamen, que ha contado con el respaldo de Fondos Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Augustín ha destacado el papel crucial de este evento para agilizar la inserción laboral en la provincia, señala la Junta en una nota de prensa.

Este foro permite reunir en un mismo espacio a empresas y demandantes, "fomentando un intercambio directo de talento que es fundamental en el mercado actual", ha subrayado el delegado. En este sentido, Antonio Augustín ha puesto en valor la presencia activa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la Red Eures, al tiempo que ha afirmado que la administración busca dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para navegar con éxito en su búsqueda profesional.

"Facilitamos una conexión real entre la oferta y la demanda, ofreciendo asesoramiento personalizado y técnicas de networking que simplifican el acceso a nuevas oportunidades. La colaboración público-privada es esencial para ofrecer opciones de empleo reales, especialmente a los más jóvenes", ha afirmado.

Como reflejo de la actividad en la zona, destaca que durante el pasado año 2025, la Oficina de Empleo de Alcores-Écija tuvo una media de 5.494 personas demandantes de empleo, reafirmando la necesidad de este tipo de espacios de intermediación.

APOYO A LOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES

Además de la inserción juvenil, el delegado ha hecho hincapié en la apuesta por colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado, como los mayores de 45 años. Al respecto, ha recordado el impacto del programa 'Empleo y Formación' en la localidad, una iniciativa que combina formación teórica de excelencia con práctica profesional remunerada.

Actualmente, se desarrolla en el municipio el proyecto 'Mairena Ciudad Sostenible III', destinado a 15 personas mayores de 45 años. Este programa está dotado de un presupuesto de 433.024 euros, financiado íntegramente por la Consejería de Empleo. El alumnado cuenta desde el primer día con un contrato de formación en alternancia, permitiéndoles adquirir competencias mediante trabajo efectivo en áreas municipales.

INVERSIÓN EN LA PROVINCIA PEF 2024

A nivel provincial, la Consejería ha asignado 26,22 millones de euros a esta línea de subvenciones en la convocatoria 2024, repartidos en 59 proyectos que benefician a 900 alumnos y alumnas, además de la contratación de 230 técnicos de ejecución.

"Para que estos proyectos lleguen a la población que más los necesita, es imprescindible el interés de los ayuntamientos. Gracias a este compromiso, los beneficiarios aprenden un oficio contando con un contrato de trabajo desde el inicio", ha explicado Augustín.

La edición 2024 de este programa a nivel andaluz ha contado con un presupuesto global de 86,6 millones de euros. El modelo, diseñado en 2021 para mejorar las antiguas Escuelas Taller, garantiza que los alumnos perciban el salario establecido por convenio (nunca por debajo del SMI) durante los 12 meses de duración del proyecto, asegurando un itinerario formativo que conduce directamente a la obtención de un certificado profesional.