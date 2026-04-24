La Junta encarga un estudio de plazas de aparcamiento en Carlos III en Sevilla para su "correcta planificación urbana"

Vista aérea de la avenida Carlos III, en el Parque Tecnológico Cartuja. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha licitado un contrato --tres meses y 17.545 euros, con IVA incluido) con el que conocer la movilidad, tráfico y necesidad de dotación de aparcamiento "público y privado" en los suelos de titularidad de la Agencia en la avenida Carlos III, en el recinto del Parque Tecnológico Cartuja.

En la documentación de la licitación publicada y consultada por Europa Press, AVRA vincula este estudio a la necesidad de elaborar "una correcta planificación urbana" ya que "tiene previsto redactar el Plan Especial del ARI-DT-08 Carlos III". Según ese ARI (plan especial de reforma interior), sobre el que la Agencia adjunta la ficha recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, AVRA dispone de cuatro parcelas en Carlos III con 84.811 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa.

Ese uso lucrativo son actividades relacionadas con servicios avanzados de nuevas tecnologías, investigación, desarrollo e innovación, entre otros, pero también se permite destinar un 25% máximo de la edificabilidd total a usos terciarios y vivienda de protección en alquiler, con edificios con una altura máxima de nueve plantas.

Para garantizar "un desarrollo urbano sostenible", el estudio de tráfico y de movilidad que se ha licitado busca contar con un "informe pormenorizado y justificado de la necesidad real de plazas de aparcamiento público y privado". El objtivo es conocer cuál sería la "oferta de estacionamiento necesario en el ámbito del Plan Especial combinando el estacionamiento regulado en superficie y bajo rasante y aplicar medidas que aseguren la dotación mínima de plazas de carga y descarga, plazas de movilidad reducida y plazas de carga eléctrica".

El informe deberá "contar con el debido proceso de participación ciudadana estructurado y permeable, cumplir con la normativa municipal y hacer un diagnóstico de los flujos de desplazamientos y estacionamiento en la zona objeto de estudio". Los que concurran a la licitación "deberán ser expertos y tener acreditada una dilatada trayectoria en estudios de transporte y movilidad urbana".