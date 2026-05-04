La Junta garantiza la oferta de FP en el IES Julio Verne de Sevilla: "La atención a la diversidad es una prioridad"

Archivo - Imagen de archivo del Centro de Educación IES Julio Verne de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha garantizado que mantendrá la oferta de FP Básica Específica de Administración en el IES Julio Verne del barrio de Pino Montano de Sevilla, al tiempo que ha anunciado que "incrementarán sus plazas" al considerar la atención a la diversidad "una prioridad".

En un audio remitido a los medios a raíz de la manifestación convocada este lunes por la comunidad educativa y las críticas de formaciones políticas como Adelante, o el PSOE, que han afeado a la Junta el supuesto "recorte de recursos en este instituto", el delegado territorial de Educación de Sevilla, Miguel Ángel Arauz, ha explicado que los alumnos que tienen "algún tipo de necesidades educativas especiales (NEE), van a seguir cursando sus estudios en un régimen de inclusión, de normalización".

En ese sentido, Arauz ha añadido que los alumnos contarán con "personal especializado" y los recursos personales especializados que correspondan como PT, Pedagogía Terapéutica, AL, Audición y Lenguaje, o PETIS, Personal Técnico de Integración Social. "La FP no va a quedarse fuera de nuestro compromiso con la diversidad", ha abundado al respecto.

Asimismo, Arauz ha segurado que el alumnado con NEE de Julio Verne van a tener "una posibilidad real de lograr la titulación para que al final de este periodo formativo se puedan incorporar al mundo laboral".

Como contexto, representantes del PSOE y Adelante se han reunido con la AMPA del IES Julio Verne, ubicado en la barriada de Pino Montano de Sevilla, para protestar el cierre de la FP Básica Específica de Administración. La comunidad educativa del centro había convocado al respecto este lunes una manifestación ante el recorte de recursos en este instituto a la que han acudido dirigentes de esta formación.