La Junta insiste en que la falta de médicos, como en el caso de La Roda (Sevilla), es un "problema nacional"

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha insistido este miércoles en que la falta de médicos que afecta a municipios como el de La Roda de Andalucía (Sevilla), donde desde este miércoles una doctora con plaza en el ambulatorio de Casariche (Sevilla) está pasando consulta hasta final de semana ante la baja de los tres médicos que tiene adscritos el ambulatorio de La Roda, "es un problema no de Andalucía sino del sistema nacional de salud", por lo que ha pedido al nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que incremente las plazas de MIR.

En declaraciones a los medios, García ha sostenido que "no se pueden quedar 4.000 médicos que han acabado la carrera sin poder realizar la especialidad". "Ellos han perdido un año para volver a presentarse y perdemos todos un año", ha subrayado. "Se le pidió a la ministra Darias --que ha dejado la cartera para centrarse en las elecciones a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria-- que no sacara la convocatoria de MIR, la modificara y la ampliara. No lo hizo. Después le pedimos que hiciera una convocatoria extraordinaria. Además, Andalucía y otras comunidades autónomas hemos pedido la modificación de los criterios de las unidades de formación porque si no, no podemos seguir acreditando plazas. La Junta lo que ha hecho ha sido cubrir todas las que teníamos acreditadas. Hemos aumentado un 30%", ha argumentado la consejera.

"Pero insisto --ha abundado--. Esto no nos soluciona el problema, nos lo va a solucionar a futuro. En el curso 25-26, empezaremos a equilibrar los médicos y los profesionales que se jubilan, especialmente los médicos, con los que entran. Pero no será hasta entonces. Hasta ahora lo que hacemos es que con el esfuerzo y el trabajo que agradecemos siempre de los profesionales médicos".

La Roda de Andalucía ha protagonizado concentraciones y hasta un encierro en el ambulatorio para exigir que se cubran las bajas de los médicos. Desde este miércoles, una doctora adscrita a Casariche está atendiendo y seguirá haciéndolo, en principio, durante lo que resta de semana, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se comprometiera este pasado martes a dar una solución en 24 horas. "Esto es un pequeño parche para un gran agujero", ha apuntado Valverde, que espera una llamada de la Gerencia del Área de Osuna, a la que pertenece el pueblo, con "alguna opción que cubra esta incidencia" de forma definitiva. Igualmente, ha anunciado que podrán este asunto en conocimiento del Defensor del Pueblo porque "esto no es cosa del Ayuntamiento. Esto es una demanda de todos".

Desde el pasado viernes 24 de marzo, no han acudido ninguno de los profesionales asignados a La Roda de Andalucía. El presidente Juanma Moreno ha reconocido que la comarca es de "difícil cobertura" porque "no es la opción principal" de los profesionales y ha anunciado una "reorganización" de los efectivos. En estos momentos, hay once médicos de baja en la comarca y 24 han cambiado de destino tras la última oferta pública de empleo, según los números facilitados por Moreno.

"Desde el Área de Gestión Sanitaria de Osuna --explicaban fuentes de la Junta a Europa Press-- se está haciendo todo lo posible para garantizar la asistencia sanitaria a la población de localidades como La Roda de Andalucía, que se encuentran en una situación marcada por la coincidencia de bajas laborales de profesionales, la solicitud de traslados de sanitarios a las capitales de provincia y la falta de disponibilidad de médicos en bolsa".

El área está compuesta por un total de 31 centros de salud y consultorios a través de los que se garantizará el servicio a la población de referencia. La Roda ya protagonizó el pasado 9 de marzo un concentración a las puertas del ambulatorio para alertar de la situación de este servicio público. En dicha protesta, la alcaldesa se preguntaba "¿quién va a querer vivir en La Roda sin servicios?", aludiendo a que "nos quitaron el tren, nos quitaron los autobuses, porque el que tenemos no sirve absolutamente para nada, y ya cuando nos han tocado algo tan importante como es la salud, nos estamos despertando".

Valverde ha recordado que el pasado mes de enero La Roda hizo entrega de 1.500 firmas con las que se exigía a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que se restableciera la normalidad en el ambulatorio. Igualmente, la alcaldesa ha criticado las acusaciones de que "estoy haciendo una utilización política" de la situación del ambulatorio. "A mí lo que me importa es mi pueblo y estamos hablando de servicios necesarios. ¿Quién va a querer vivir en un pueblo sin servicios. Si seguimos perdiendo, La Roda se va a quedar vacía", ha sentenciado después de recordar que en la legislatura del PSOE en la Junta con IU también se hicieron manifestaciones en este pueblo para reclamar "médico 24 horas".