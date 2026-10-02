La Junta promete agilizar al máximo las obras del Metro de Sevilla "sin bloquear la movilidad de la ciudad"

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, interviene en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñot-Atanet, ha prometido agilizar las obras del Metro de Sevilla que se llevan a cabo en estos momentos, correspondientes al tramo norte de la Línea 3, "sin bloquear la movilidad de la ciudad". "Nuestro objetivo es dar continuidad (a esos trabajos) y cuanto antes, tener todos los tramos licitados, siempre en coordinación con el Ayuntamiento, que está siendo muy fluida y muy fructífera".

Así lo ha asegurado el consejero andaluz en un desayuno informativo de Europa Press celebrado la mañana de este viernes en la sede de la Fundación Cajasol, con el patrocinio de Sando. En su intervención, Muñoz-Atanet ha remarcado que el tramo 1 esté "prácticamente al 80%" de su ejecución, y que el tramo 2 haya superado el 50%. "Estamos excavando el túnel en el tramo 2 y el tramo 3 está muy avanzado".

El consejero ha detallado al respecto que un equipo de pantalladoras también trabaja para hacer el túnel por debajo del aparcamiento frente del Parlamento. "El tramo 4 lo tenemos ahora mismo en fase de adjudicación, que va a ser inminente, y estamos trabajando para dar continuidad a los tramos 5 y 6".

PROYECTO 'ATROPELLADO' DE LA AP-4

El titular de Fomento ha señalado que el proyecto de ampliación de la AP-4, que une Sevilla y Cádiz, no se ha planificado convenientemente. "Cuando no se ha hecho y te ha atropellado el tiempo, como le ha pasado al Estado con esta carretera, al menos me parece muy bien que planifiquen a futuro y que piensen que dentro de diez años van a gastarse ahí 200 millones de euros para poner un tercer carril. Me parece estupendo, pero eso no es suficiente".

"Hay capacidad para crear unos carriles de menor anchura, reducir un poco la velocidad, e incluso hace falta una obra de emergencia. Nosotros lo hicimos en Málaga, en el Parque Tecnológico, un caso muy parecido, 15 años de atasco permanente, con cinco kilómetros de caravanas y con alcances permanentemente todos los días".

Al respecto, Muñoz-Atanet ha detallado que la solución provisional consistió en coger la calzada opuesta, dado que en ese sentido prácticamente no viene tráfico, "aprovecharla, meter el tráfico por ahí y luego hacer una actuación en el enlace", y a medio plazo plantear un carril Bus VAO.

CONEXIÓN FERROVIARIA

Muñoz-Atanet se ha referido también al proyecto de conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa y ha recordado que en la primera legislatura (del Gobierno del PP en la Junta) se lanzó un estudio informativo, "que se remitió al Gobierno Central, pero ellos hicieron otro paralelo, tres veces más caro que el nuestro, y han planteado una solución que no es la adecuada".

"El Gobierno ha ido a una solución de mínimos, conectar origen y destino, una línea recta prácticamente, en paralelo a la A-4, donde no hay población que atender, ya que hay polígonos (industriales) y poco más", ha señalado el consejero. En su opinión, hay que buscar soluciones viendo la red de Cercanías, "que es bastante grande y además, muy bien articulada, y sin embargo tiene una demanda que es ridícula".