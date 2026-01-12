La Junta refuerza puntos de donación de sangre en toda la provincia de Sevilla para reponer las reservas

Archivo - Imágenes de recurso de donaciones de sangre en el Centro de Transfusiones,Tejidos y Células de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre en distintos municipios de la provincia de Sevilla, así como en la capital, desde este lunes 12 de enero hasta el próximo viernes 16 de enero.

Según informa la Consejería en un comunicado, este lunes las donaciones se podrán realizar en Sevilla capital en el Centro vecinal Parque Flores de 17,00 a 21,00 horas.

Asimismo, este lunes están habilitados en la provincia puntos de donación en Carmona en el Aula Maese Rodrigo, en La Rinconada en el Centro cívico Los Silos y en Cañada Rosal en el Salón de usos múltiples. Todos estos espacios estarán operativos de 17,00 a 21,00 horas.

El martes 13 continúan activos los puntos de donación en Sevilla capital y Carmona. Se suman a estos dos, en Estepa la Hermandad Paz y Caridad de 17,30 a 21,00 horas y Lantejuela en el Centro de usos múltiples de 17,00 a 21,00 horas.

El miércoles 14 se habilitan otros espacio. En Carmona en la Delegación de Mayores de 17,00 a 21,00 horas, en Utrera en el IES Ponce de León de 16,15 a 20,30 horas, y en la capital en el IES Mayor Zaragoza de 9,00 a 13,30 y 16,00 a 20,00 horas.

La Delegación de Mayores de Carmona también estará activa el jueves 15 de enero, sumándonse el IES Profesor Tierno Galván de Alclá de Guadaíra de 9,30 a 13,30 horas y la Casa de la cultura en El Coronil de 17,00 a 21,00 horas.

El viernes 16 estará abierto el Centro Diocesano Orientación Familiar de Dos Hermanas, el Salón de usos múltiples de Salteras, el Ecocentro de Sanlúcar la Mayor y la Hermanadas de la Exaltación en Sevilla capital. Todos ellos en horario de 17,00 a 21,00 horas.

Además, en la capital hispalense estarán habilitados dos puntos fijos para la donación de sangre de lunes a viernes en el Hospital Virgen Macarena, en horario de 8,00 a 15,00 horas. Y el centro ubicado en la Avenida Manuel Siurot, que permanecerá abierto de 8,00 a 21,00 horas. Este último también abrirá el sábado, en horario de 9,00 a 15,00 horas.

Este calendario de puntos de donación coincide con el llamamiento de la Junta a donar sangre y plaquetas para poder reponer tras las Navidades las reservas con las que cuenta el sistema público, a la mitad de lo que es necesario. Según fuentes de la Consejería, las reservas están "bajas después de tres semanas con festivos".

La previsión, no obstante, es que se repongan en los próximos días "en la medida en que se vaya normalizando el ritmo de donaciones", apostillan las mismas fuentes.