Licitada la última fase de renovación integral del pavimento del Tamarguillo de Sevilla tras inversión de 2,2 millones

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las obras de la Ronda del Tamarguillo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha licitado recientemente las obras de reasfaltado en la calle Clemente Hidalgo, en el distrito San Pablo-Santa Justa, por 427.495 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses y medio. Con esta actuación quedará completada la renovación integral del pavimento de la Ronda del Tamarguillo, tras una inversión total de 2.217.395 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en este tramo, que cuenta actualmente con losas de hormigón, se colocará una capa intermedia de aglomerado asfáltico con componentes mejorados, capaz de absorber los movimientos provocados en las losas por los cambios térmicos y de mejorar así la flexibilidad del pavimento.

Asimismo, con el mismo tipo de betún que la capa intermedia se instalará a continuación la capa propiamente de rodadura, minorando el ruido generado por los neumáticos e incluso parte del mecánico, gracias a su porosidad.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que con la licitación de este tramo completan la renovación integral de "un eje fundamental para la movilidad de miles de sevillanos". "Ponemos así fin a una vía que arrastraba baches y deterioros desde hace años", ha añadido.

El proyecto incluye también la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan originarse por la obra, al subir el nivel de la calzada por encima del de los bordillos como consecuencia de la inclusión de nuevas capas de aglomerado.