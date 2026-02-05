Limitado el tranvía de Sevilla hasta el Prado por el riesgo de caída de una palmera en el Hotel Alfonso XIII

Palmera en riesgo de caída en la calle San Fernando de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla están interviniendo en el mediodía de este jueves ante el riesgo de caída de una palmera en los jardines del Hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando.

El Metrocentro ha limitado su trayecto hasta la parada del Prado tras acotarse la zona cercana al hotel, según ha confirmado el Consistorio en redes sociales a través de Emergencias Sevilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, hasta los 70 kilómetros por hora, hasta las 18,00 horas de este jueves como consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo.

En la tarde del miércoles, el riesgo de caída de una palmera provocó por unas horas el corte total de la Avenida de la Palmera. Asimismo, la meteorología adversa ha provocado la caída en la mañana de este jueves de una de las azucenas de bronce de la Giralda, sin provocar daños personales.