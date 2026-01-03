Localizada en buen estado de salud una mujer de 47 años desaparecida desde el 1 de enero en Sevilla

La Policía Local localiza una mujer desaparecida en Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha localizado este sábado en buen estado de salud a una mujer de 47 años que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 1 de enero.

Según ha informado el Cuerpo en una publicación en redes sociales, la mujer ya se encuentra con su familia, tras verificar su estado de salud en un centro médico de la ciudad.

La familia había denunciado su desaparición el mismo 1 de enero, lanzando una alerta por la Red Digital de Emergencias Policial y Seguridad.