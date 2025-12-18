La Macarena de Sevilla regresa a San Gil por el centenerio de su primer besamanos en un altar similar al de 1925

Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena en el centenario de su Besamanos en la Parroquia de San Gil. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Esperanza de La Macarena ya se halla en la parroquia de San Gil con motivo del centenario del primer besamanos de la dolorora. Para celebrar esta efeméride, la hermandad de la madrugada del Viernes Santo ha reinterpretado el altar efímero de 1925 "gracias a un riguroso trabajo de documentación y a la colaboración de distintas corporaciones".

El conjunto, enmarcado por un "rico cortinaje y más de cuarenta puntos de luz", reproduce "fielmente" la atmósfera de ese histórico besamanos en torno a la sagrada imagen, "emulando la disposición original de los elementos que conformaban aquel aparato de cultos, mediante piezas propias y generosas cesiones de otras hermandades", destaca la hermandad en un comunicado.

La Virgen de la Esperanza fue repuesta al culto el pasado día 8 de diciembre, una vez finalizado el proceso de restauración realizado por Pedro Manzano, refrendado por la comisión de seguimiento y aprobado por la Junta de Gobierno, tras la polémica suscitada en el mes de julio por los trabajos sobre la imagen llevados a cabo por el profesor Francisco Arquillo. La titular estuvo expuesta para la veneración de hermanos y devotos hasta el miércoles de esa semana.

En lo que al altar se refiere, con esa recreación también se pretende rendir homenaje a la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y a su "decisiva vinculación" con la hermandad de la Macarena, "reconociendo un legado artístico que marcó una época y trascendió fronteras en la historia del arte sacro sevillano".

La Esperanza aparece ataviada con el histórico manto camaronero de Rodríguez Ojeda, que celebra su 125 aniversario, acompañado por la saya del arco (Sucesores de Elena Caro, año 2000) y la réplica de la toca de los rombos, realizada por Francisco Carrera Iglesias en 2008.

En este sentido, el hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, que tomó posesión de su cargo el pasado sábado, en declaraciones a los medios, se ha referido al nuevo vestidor de la Virgen, el jerezano José Carlos Gutiérrez. "Nos encontramos ante un verdadero caballero humilde y con un trato exquisito hacia la vida, aparte de la calidad y delicadeza de la forma de vestir, que nos ha dejado a todos sorprendidos".

"La hermandad ha querido --con este besamanos en San Gil-- acercar la imagen a los hermanos, y nosotros, en nuestra candidatura, llevábamos que lo que queremos es acercar la Virgen en los hermanos y los hermanos a la Virgen". En cuanto al regreso efímero a San Gil, "después de 77 años", en la capilla "donde ella estaba y se llevó más de 300 años, propiedad de la hermandad, la hemos vestido y preparado para el besamanos".

Este reencuentro de muchos sevillanos con la imagen está siendo "muy satisfactorio y muy emocionante", y el traslado de la Virgen desde la Basílica, "solo con hermanos", ha sido "la noche más bonita que recuerdo, con vivencias fuertes, muchísimos sentimientos y, después, muchísima alegría y satisfacción, y los hermanos, muy contentos".