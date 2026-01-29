El Maestranza de Sevilla acoge cinco funciones de 'María Estuardo', ópera de cámara concebida para jóvenes

Archivo - Un fragmento de la ópera de cámara 'María Estuardo'. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá un total de cinco funciones de 'Maria Estuardo', dirigidas tanto a público familiar como a centros educativos, entre los días 1, 2 y 3 de febrero, en su Sala Manuel García.

En este sentido, el día 1 de febrero, a las 18,00 horas, será el estreno de la función familiar --con entradas agotadas--, mientras que los días 2 y 3 de febrero se celebrarán funciones escolares destinadas a alumnado de Institutos de Enseñanza Secundaria procedente de diversas localidades de las provincias de Sevilla y Córdoba, así como de Sevilla capital, detalla en un comunicado.

Producción de la Fundación Teatro Joven (LaJoven), 'María Estuardo' es una ópera de cámara "especialmente concebida para jóvenes audiencias". Con texto de Irma Correa, a partir de la célebre biografía de Stefan Zweig, música original de Martin Hennessy y dirección escénica de José Luis Arellano, la obra propone "una mirada renovada y profundamente humana sobre una de las figuras más complejas y controvertidas del Renacimiento europeo".

Coronada reina de Escocia con apenas seis días de vida, educada en la corte francesa y atrapada desde muy joven en un entramado de intrigas políticas, religiosas y sentimentales, 'María Estuardo' encarna el choque entre el poder, el deseo y el destino. "La ópera se adentra en su intimidad para plantear preguntas que siguen interpelando al espectador contemporáneo: ¿qué ocurre cuando una niña se convierte en un símbolo de poder?, ¿dónde termina la responsabilidad política y comienza la libertad personal?, ¿fue María víctima de su tiempo o cómplice de su propia tragedia?".

La dirección musical de Alberto Granados y una partitura que dialoga con músicas celtas, el madrigal renacentista y la tradición belcantista convierten el relato histórico en una "experiencia cercana y emocional". La música acompaña el viaje interior de una joven reina que lucha por decidir su propio destino "siglos antes de los debates actuales sobre el papel de la mujer en el poder".

El elenco está encabezado por Carla Sampedro en el papel de María Estuardo, junto a Daniel Esteban y Alba M. Moraga, que encarnan múltiples figuras clave del drama. La propuesta escénica, contemporánea y simbólica, cuenta con escenografía y vestuario de Ikerne Giménez y diseño de iluminación de Jesús Díaz Cortés (AAI).

Todos los espectáculos programados en la Sala Manuel García cuentan con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell.