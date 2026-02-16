Maestranza de Sevilla acoge este miércoles segundo recital de Alternativas de Cámara, promovido por Juventudes Musicales

La clarinetista, María Castillo, y el pianista, Noé Pérez, participan en el ciclo Alternativas de Cámara - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El miércoles 18 de febrero tendrá lugar el segundo recital del ciclo 'Alternativas de Cámara', una propuesta de Juventudes Musicales de Sevilla en colaboración con el Teatro de la Maestranza, que invita al descubrimiento musical a través de la interpretación de jóvenes talentos emergentes.

En esta ocasión, el recital estará protagonizado por la clarinetista María Castillo y el pianista Noé Pérez. La cita este miércoles a las 20,00 horas.

Bajo el título 'Entre fronteras: sonidos nacionalistas', el programa propone una exploración del nacionalismo musical a través de diversas geografías y estilos, trazando un viaje sonoro que conecta identidad, tradición y modernidad. E

l repertorio reúne el lirismo de Carlos Guastavino, el folclore transformado de Béla Bartók, la fuerza expresiva de Serguéi Prokófiev, el color español de Isaac Albéniz y el virtuosismo de Pablo de Sarasate, ofreciendo una lectura emocional y renovada de obras profundamente arraigadas en sus contextos culturales.

Natural de Huelva, María Castillo es una de las jóvenes promesas de la música clásica española. Actualmente cursa estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y forma parte de destacadas formaciones camerísticas como el Quinteto Scarlatti, el Ensemble Cosan y el Grupo Fundación Mutua Madrileña.

Por su parte, Noé Pérez, pianista madrileño, ha desarrollado su carrera en el seno de una familia estrechamente vinculada a la música. Su trayectoria abarca tanto la música de cámara como el ámbito orquestal, consolidándose como un intérprete versátil, solvente tanto como acompañante como en su faceta solista.

Las entradas para el recital pueden adquirirse en las taquillas del Teatro o a través de su página web. Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se celebran gracias al apoyo de Fundación Banco Sabadell.