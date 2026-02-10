El Maestranza de Sevilla cuelga el cartel de 'No hay billetes' para el concierto de Vicente Amigo

El guitarrista Vicente Amigo - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza ha anunciado que se han vendido todas las entradas para el concierto del guitarrista Vicente Amigo que tiene lugar este viernes, 13 de febrero, a las 20,00 horas.

El Maestranza ha destacado que con esta cita el espacio se convierte "en el epicentro de la guitarra flamenca con la presencia de uno de los grandes referentes internacionales del instrumento". "En las cuerdas de Vicente Amigo se traza la evolución contemporánea del flamenco: una música profundamente enraizada en la tradición y, al mismo tiempo, abierta al diálogo con otras culturas sonoras", han subrayado en una nota.

Nacido en Sevilla y criado en Córdoba, discípulo de maestros como El Tomate, El Merengue y Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo ha sabido mantener una fidelidad absoluta al lenguaje flamenco, aportándole una voz propia marcada por la elegancia, la sensibilidad y la búsqueda constante de nuevos horizontes expresivos.

Su trayectoria está jalonada de colaboraciones memorables con figuras como Paco de Lucía, Al Di Meola o John McLaughlin, así como de un amplio reconocimiento internacional que se ha traducido en numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En este concierto, con el aforo completo, Vicente Amigo "volverá a demostrar por qué su guitarra es capaz de detener el tiempo y conmover al público desde la primera nota".