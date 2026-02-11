Maestranza de Sevilla estrena por primera vez 'El sueño de una noche de verano' por los 50 años de la muerte de Britten

Imágenes del ensayo general de la ópera ‘El sueño de una noche de verano’ en el Teatro de la Maestranza. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla estrena este jueves, 12 de febrero, la ópera 'El sueño de una noche de verano', escrita por Benjamin Britten y basada en la obra homónima de William Shakespeare. La obra pisa por primera vez las tablas del teatro sevillano al cumplirse 50 años de la muerte de su autor.

Sobre este aniversario, el director del Maestranza, Javier Menéndez, ha destacado el hito que supone su estreno en la ciudad. "Con este 50 aniversario nos parecía muy adecuado, y más en estas fechas que tenemos tan cerca el Día de los Enamorados, hacer esta maravillosa ópera que no deja de ser un gran homenaje al amor, al deseo, a las pasiones; este mundo que mezcla el mundo sobrenatural con el real, el mundo del teatro dentro del teatro, la pasión de los cuatro amantes; y un mundo de magia increíble", ha destacado.

La representación contará con la participación de 40 miembros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con niños pertenecientes a la Escolanía de Los Palacios, bajo la dirección de Enrique Cabello y Aurora Galán para ponerle música a la escena, acompañada con las voces de los protagonistas.

Por su parte, el director musical, Corrado Rovaris, ha profundizado en los diferentes estilos que conjugan en la obra. "Britten eligió una música nueva, que respeta la tradición de la época y que recuerda un poco al barroco", ha señalado al mismo tiempo que ha diferenciado la obra en tres planos.

"Por un lado, el sobrenatural, con Oberón y Tytania, y musicalmente cuenta con el clavecín y la celesta; otra parte es "el mundo humano compuesto por los cuatro amantes", donde está más presenta la cuerda y la madera; y por último, la parte bufa donde están los instrumentos como el fagot y el trombón", ha explicado Rovaris.

La puesta en escena de la obra corre a cargo de Laurent Pelly, quien ha indicado que la producción de esta obra, ha sido "muy simple pero a la vez muy sotisficada".

"La idea en sí del sueño es la noche, la oscuridad, lo sombrío, lo misterioso, y me pareció muy interesante que el publico pudiera imaginar todo lo que se esconde detrás de toda esta oscuridad y que soñaran con ello, y posteriormente, verlo con sus ojos", ha detallado el responsable escenográfico.

La ópera se representará los días 12, 14 y 16 de febrero a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza.