Maíllo señala al Ayuntamiento de Sevilla como "un especulador más" al no actuar sobre las viviendas de Jiménez Becerril

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el Ayuntamiento de Sevilla por "no ejercer su derecho de tanteo y retracto" sobre las viviendas protegidas de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, número 27, para evitar su desalojo por parte del nuevo fondo de inversión propietario.

"El Ayuntamiento de Sevilla, que es un especulador más, pasivo, pero un especulador más, se ha negado en ambas ocasiones a hacerlo", ha afirmado en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

En este sentido, ha señalado que en la capital andaluza "se están dando muchos movimientos de fondos de inversión especulativos" y ha lamentado la postura del gobierno municipal al respecto. "La derecha gana en Sevilla y se nota. Queremos, precisamente, hacer un gran frente amplio municipal en grandes ciudades y ciudades metropolitanas para, precisamente, combatir estas políticas de derecha", ha subrayado.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechazaba el pasado 16 de julio la moción presentada por Con Podemos-IU para proteger a los vecinos de las 102 familias del inmueble con los votos en contra del PP y Vox.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, defendía que su voto en contra se ha debido a que la coalición proponente "no ha permitido el voto por separado" de la moción y ha asegurado que han visitado el edificio para ofrecer dar solución caso a caso. "Envisesa está a disposición para defender sin fisuras a los vecinos", defendía.