Mairena del Aljarafe (Sevilla) contará con un nuevo ayuntamiento en su casco antiguo

Junta de portavoces del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha anunciado este jueves en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento la construcción de un nuevo edificio consistorial en el Casco Antiguo del municipio y ha señalado en redes sociales que "el Gobierno de Mairena construirá un nuevo ayuntamiento en el Casco Antiguo del municipio, un proyecto que lo revitalizará".

El primer edil ha señalado que se toma "la decisión tras un análisis técnico que acredita la preocupante situación estructural del edificio actual, que ya no garantiza ni una atención digna a la ciudadanía ni la representatividad institucional que Mairena merece".

En esta línea, ha indicado que esta situación "se ha agravado y puesto especialmente de manifiesto" tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta por Mairena del Aljarafe.