Mairena del Aljarafe (Sevilla) corta la carretera hasta Palomares por las obras de la ciclosenda desde el miércoles

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha indicado este lunes de que las obras de ejecución de la nueva ciclosenda en la carretera SE-3303, a la altura de la Estacada del Marqués, van a obligar al corte total del tráfico en este tramo a partir del miércoles 14.

El cierre tendrá una duración aproximada de tres meses, siempre que los trabajos avancen conforme a lo previsto, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante este periodo el acceso a la barriada de la Estacada del Marqués deberá realizarse a través de la carretera Almensilla-Bollullos. La salida se efectuará por un carril habilitado en la carretera Mairena-Palomares, en sentido Mairena, desde la calle Canela.

Asimismo, el tramo de la calle Ajonjolí comprendido entre la calle Tomillo y la carretera pasará a ser bidireccional, con uso exclusivo para las personas residentes.

En cuanto a la movilidad peatonal, se habilitará un itinerario seguro por la carretera Mairena-Palomares entre la calle Ajonjolí y la Ronda Sur. Durante el tiempo que permanezca vigente el corte, quedarán anuladas las paradas de transporte público situadas en este tramo.

Estas afecciones se producen en el marco de las obras de la ciclosenda de la Estacada del Marqués, iniciadas a finales del año pasado, una actuación municipal que tiene como objetivo mejorar la integración entre barrios, la accesibilidad y la seguridad vial mediante la creación de nuevos acerados y carriles bici.

Los trabajos se desarrollan desde la confluencia de la citada carretera con la Avenida de las Civilizaciones y hasta la rotonda situada frente al supermercado del viario.

El proyecto, con 613.000 euros de inversión pública, incluye la construcción de acerados accesibles, un carril bici, nuevo alumbrado público eficiente, plantación de arbolado, reasfaltado del tramo, una nueva red de drenaje y saneamiento y el soterramiento de la línea de baja tensión.