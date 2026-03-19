Mairena del Aljarafe (Sevilla) exige la construcción el Paso Territorial Sur tras inaugurar el Carril Bus-VAO

Inauguración del carril BUS-VAO del Aljarafe. - Gogo Lobato - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha reivindicado la construcción del Paso Territorial Sur tras la inauguración de la plataforma reservada (Carril Bus-VAO) que conecta Mairena con San Juan de Aznalfarache Andalucía, Rocío Díaz.

Conde ha señalado que el Carril Bus-VAO Mairena-San Juan es "una infraestructura financiada con fondos europeos que el Ministerio de Hacienda pone a disposición de la Consejería" y espera que su funcionamiento sea "satisfactorio".

No obstante, ha defendido que "esto no debe quedarse aquí" y ha destacado la necesidad del Paso Territorial Sur sobre el río desde Gelves, que mejoraría un "punto neurálgico" para los vecinos de Mairena, Bormujos, Almensilla y Palomares.

El alcalde ha insistido en que esta obra beneficiaría a numerosos vecinos, al tiempo que ha subrayado la importancia de la cooperación institucional. "El Aljarafe sevillano, con su centralidad y desarrollo, requiere este tipo de infraestructuras", ha concluido Conde, destacando que la nueva plataforma reservada ayuda a paliar algunas necesidades, aunque aún quedan otras por atender.