Mairena del Aljarafe (Sevilla) forma a 800 estudiantes en el uso seguro de patinetes con el taller 'Sobre ruedas'

Archivo - Taller 'Sobre ruedas' en Mairena del Aljarafe (Sevilla) - DANIEL ZAMORA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha informado este lunes de que ha finalizado 'Sobre ruedas', un taller formativo dirigido al alumnado de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre el uso seguro de patinetes y bicicletas, en el que han participado 800 jóvenes de los IES Cavaleri, Hipatia y Atenea, así como de los colegios Marismas y Aljarafe.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa responde "al incremento del uso de vehículos de movilidad personal (VMP) y a la entrada en vigor de la nueva normativa estatal, que obligará a sus propietarios a contar con un seguro de responsabilidad civil a partir del próximo enero".

"El taller se enmarca en un plan municipal más amplio de educación vial cuyo propósito es preparar a la ciudadanía más joven para una movilidad autónoma, segura y sostenible, en un contexto donde el uso del patinete se ha generalizado entre adolescentes y jóvenes", ha apostillado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que sus objetivos son prevenir la siniestralidad vial, fomentar la movilidad autónoma, segura, activa y sostenible, y crear conciencia social sobre el mal uso de estos vehículos.

El taller ha contado con tres sesiones formativas, impartidas por el equipo del programa Agente Tutor, agentes especializados de la Policía Local y enfermeras referentes.

La metodología aplicada ha incluido clases expositivas sobre la normativa vigente, nuevas tecnologías para evaluar conocimientos y una mesa redonda en el Teatro Villa de Mairena con profesionales sanitarios, policiales, sociales y judiciales para abordar riesgos, responsabilidades y buenas prácticas.

Además, se ofrecerá una charla formativa abierta a toda la ciudadanía este próximo miércoles 17 de diciembre, desde las 17,00 horas, en la Biblioteca José Saramago. Para participar, hay que rellenar el formulario correspondiente, disponible en las redes sociales municipales. Cabe enmarcar que la iniciativa forma parte de la programación educativa municipal.