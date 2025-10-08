Mairena del Aljarafe (Sevilla) recibe una subvención de 9 millones de euros de fondos europeos para modernización urbana

Archivo - Mairena del Aljarafe (Sevilla) en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha obtenido una subvención de 9 millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y anunciada por el Ministerio de Hacienda, para ejecutar diez proyectos de transformación urbana.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de la primera vez que Mairena obtiene financiación de este fondo finalista, siendo además una de las doce propuestas de la provincia que han sido aprobadas.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, que ha anunciado este hecho a través de las redes sociales, ha destacado que el municipio se encuentra "ante una etapa que marcará un antes y un después en la modernización de nuestro gran pueblo".

Según el regidor, "es una subvención histórica" que reconoce "el proyecto de ciudad que compartimos y que quiere seguir avanzando en transporte público, zonas verdes, educación, juventud y el mantenimiento de nuestras calles".

Los proyectos, que el Ayuntamiento ejecutará hasta 2029, se desarrollarán en dos fases. Los primeros serán la línea de autobús urbano eléctrico, la renaturalización de los patios escolares de los CEIP, la renovación de nuestros parques y un nuevo espacio juvenil de deportes urbanos en el Complejo Municipal Aljarafe Center.

En una segunda fase, se abordará la implantación de un gemelo digital de Mairena para seguir modernizando trámites locales, la creación de corredores verdes que conecten los parques renovados, la mejora de la eficiencia energética de los CEIP, la culminación de la red de carril bici, la puesta en marcha de nuevos espacios deportivos a menos de cinco minutos de casa y la construcción de un nuevo pabellón deportivo en el complejo Francisco León, en el Casco Antiguo.

Por último, el alcalde ha señalado que "estos proyectos supondrán la segunda gran modernización de Mairena, después de la vivida con la Expo 92".