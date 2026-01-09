Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia la reurbanización del paseo peatonal entre los conjuntos 1 y 7 de Ciudad Aljarafe

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe inicia la reurbanización del paseo peatonal entre los conjuntos 1 y 7 de Ciudad Aljarafe. - AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) comenzará en los próximos días las obras de reurbanización del paseo peatonal situado entre los conjuntos uno y siete de Ciudad Aljarafe.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en una nota, "una actuación que permitirá renovar el pavimento de este eje central y mejorar su funcionalidad y aspecto urbano".

La intervención cuenta con una inversión superior a los 100.000 euros, impuestos incluidos y tendrá un plazo de ejecución estimado de unos tres meses, "siempre que las condiciones lo permitan".

Concretamente, los trabajos se centrarán en la renovación completa del suelo del paseo con el objetivo de "ofrecer un itinerario más cómodo, accesible y ordenado, además de dotarlo de una imagen homogénea que refuerce su carácter como espacio peatonal central y de convivencia".

El objetivo de esta actuación municipal es "singularizar este paseo como un espacio de uso preferente para el tránsito peatonal y el encuentro vecinal, mejorando la calidad urbana y favoreciendo una experiencia más agradable para las personas residentes y usuarias de Ciudad Aljarafe", ha informado el Ayuntamiento.

De manera complementaria a la actuación, en el paseo entre los conjuntos uno y siete, el Ayuntamiento intervendrá en las zonas traseras del conjunto 16 y en la plaza central del aparcamiento situado frente a este conjunto, donde se crearán zonas singulares de estancia, se regularizarán los alcorques del arbolado existente, se incorporarán áreas de terrizo para arbustos y se plantará nuevo arbolado, "reforzando así la calidad ambiental y paisajística del entorno", ha concluido.