Mairena (Sevilla) acoge el próximo martes unas jornadas para empresas para ahorro energético o el alquiler de cubiertas

Comunidad Energética de Mairena del Aljarafe en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Energética de Mairena del Aljarafe (Coema) celebrará el próximo martes, 19 de mayo, la jornada 'Impulsa tu empresa', un encuentro dirigido a empresas maireneras interesadas en reducir su factura energética o alquilar las cubiertas de sus instalaciones.

Según ha informado el consistorio en una nota, la actividad busca seguir impulsando un modelo energético local "más moderno y sostenible", mientras que la jornada tendrá lugar en Ariete, el Acelerador de Recursos para la Innovación, el Emprendimiento y la Tecnología del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

El encuentro comenzará a las 8,30 y finalizará a las 10,00 horas. Durante la sesión, personas expertas en consumo energético explicarán las oportunidades que ofrece la transición energética para el tejido empresarial y el papel de la Coema. La entrada será gratuita y las empresas interesadas podrán confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a celmairenadelaljarafe@gmail.com antes del 13 de mayo.