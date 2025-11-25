Mairena (Sevilla) conmemora el 25N con ocho propuestas de la mano de su sociedad civil

Una de las acciones del Ayuntamiento de Mairena con ocasión del 25N, junto a asociaciones de mujeres del municipio. - AYTO.DE MAIRENA

El Ayuntamiento culmina la campaña con un vídeo junto a asociaciones de mujeres del municipio

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe conmemora este 25 de noviembre --Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres-- mediante una programación compuesta por ocho actividades organizadas en "estrecha colaboración" con la sociedad civil del municipio, especialmente con las asociaciones de mujeres.

El programa, desarrollado entre el 13 y el 29 de noviembre, combina formación, participación juvenil, cultura, activismo y sensibilización para abordar la violencia machista "desde una perspectiva comunitaria", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Como cúlmen de la campaña, el Ayuntamiento ha publicado este martes un vídeo protagonizado por asociaciones de mujeres de Mairena, que pone en valor el trabajo colectivo y subraya la importancia de mantener una respuesta social "firme" frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran un taller de autodefensa frente a las Violencias, centrado en el empoderamiento personal y colectivo; la inauguración de la exposición 'Mujeres con Poderío: Gitanas Referentes en Mairena del Aljarafe', organizada junto a Fakali; y los Puntos Violetas Juveniles, dirigidos a estudiantes de ESO para trabajar la prevención, la corresponsabilidad y las masculinidades igualitarias.

Asimismo, se ha celebrado el acto de calle 'Mujeres Unidas frente a las Barbaries', impulsado por mujeres procedentes de zonas de conflicto; la tertulia 'Palestinas: resistencias que florecen en medio del horror', junto al Colectivo de Mujeres Aljarafe; y la jornada Red de Referentes contra la Violencia de Género, destinada a implicar a hombres en la eliminación de las violencias machistas.

Completan la programación la II edición del 'Reinvéntate Mujer', formación para mujeres desempleadas de larga duración, y el II Concurso de Fotografía 'Mairena frente a la Violencia de Género', dotado con 1.750 euros en premios y abierto hasta el 31 de diciembre.

Esta campaña forma parte de la estrategia municipal de igualdad y prevención que Mairena desarrolla de manera continua a través de sus programaciones municipales, "impulsando una ciudad más segura, más justa y profundamente comprometida con los derechos de las mujeres".