Mairena (Sevilla) valora el "gran éxito de público" de 'Festlivo', con protagonismo de Rancapino Chico y 'La Tremendita'

Público asistente a la primera jornada de Festlivo, en Mairena del Aljarafe, que se extenderá hasta el domingo. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

'Festlivo' ha arrancado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con "gran éxito de público" en la Plaza de Casa Grande, donde vecinos y visitantes han disfrutado ya este jueves de una primera jornada con las actuaciones de 'La Tana' y Lela Soto.

El festival continuará hasta el domingo, 10 de mayo, con entrada gratuitam y una programación centrada en el flamenco y dirigida a públicos de todas las edades, informa el Consitorio en una nota de prensa.

En este sentido, la programación seguirá este viernes con las actuaciones de Juanmi Cortés a las 20,30 horas; Rancapino Chico (21,30 horas), 'El Farru' (22,30 horas), 'La Gore' (23,30 horas) y 'La Junquerita' (0,30 horas).

El sábado 9 de mayo actuarán Juan de Juan (20,45 horas), 'La Tremendita' (22,15 horas), Nani Cortés (23,15 horas) y Makarines, a las 0,30 horas.

El festival finalizará el domingo con la actividad infantil Cabaret Flamenco, a las 19,00 horas, seguida de Pedro El Granaíno a las 20,45 horas y Triana Joven a las 21,45 horas.

Tal y como ha manifestado Sergio Toro, concejal delegado de Cultura y Fiestas, "el objetivo es recuperar la tradición y la identidad con un toque innovador para dirigirlo a todos los públicos, los nuevos y los de siempre, y a los de todo s los barrios".

Además de los conciertos y espectáculos, la Plaza de Casa Grande cuenta durante estos días con zona de ambigú y gastronetas para facilitar la estancia del público y generar un ambiente familiar y festivo durante todo el fin de semana.

"Esta iniciativa no es aislada, sino que se enmarca en la programación cultural del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para acercar propuestas culturales gratuitas y de calidad a la ciudadanía y reforzar la presencia del flamenco como una de las principales señas de identidad cultural de Andalucía", ha concluido el edil.