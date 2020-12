Manifestación en el centro contra el ERE de Aernnova y los "atropellos" laborales en Persán

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de la empresa de fabricación de componentes aeronáuticos Aernnova y de la planta de productos de limpieza Persán han protagonizado este jueves una protesta en el centro de Sevilla capital, convocada por CCOO, en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) de la primera de estas sociedades y el "atropello a los derechos laborales" en el segundo caso.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha explicado que "empresas que sufren una crisis coyuntural, como es el caso de la aeronáutica, o incluso aquellas que tienen beneficios como Persán, no pueden destruir empleo o recortar derechos a la clase trabajadora".

La movilización ha comenzado en la factoría de Persán, ubicada en la calle Pino Albar, desde la que han partido los manifestantes para confluir con la plantilla de Aernnova en la Puerta de Jerez. Desde allí, la manifestación ha continuado hasta la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), situada en la Plaza del Triunfo, donde se ha mantenido un encuentro para dar a conocer ambos conflictos.

En el caso de la empresa aeronáutica, esta movilización se enmarca en la huelga indefinida que la plantilla comenzó este pasado miércoles "tras haber analizado la documentación y comprobar que no existe causa que justifique los despidos, puesto que en 2021 las cargas de trabajo se mantienen como en 2020 y no se dice nada contrario a la recuperación del sector y la actividad a partir de 2022, por lo que la destrucción de empleo no se sostiene", ha señalado Caravaca.

En el caso de Persán, la protesta también coincide con una nueva jornada de huelga que se suma a las ya convocadas en los últimos meses para exigir "igualdad salarial, conciliación familiar, compensación por trabajar los fines de semana y más seguridad laboral", además de para rechazar los despidos disciplinarios que ha ejecutado la empresa.

"Exigimos un cambio de actitud en las direcciones de ambas empresas, que están incumpliendo con lo mínimo establecido en la legislación laboral y con lo mínimo establecido en el orden moral y ético con respecto a la clase trabajadora", ha sentenciado Caravaca.