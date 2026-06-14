Manuel Carrasco hace bailar con el viento salvaje a Sevilla junto a Pastora Soler, Vanesa Martín y Mari de Chambao

Manuel Carrasco en su primer concierto en Sevilla, bajo el título 'Viento Salvaje'. - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRES) -

El artista onubense Manuel Carrasco ha puesto a bailar con el viento a miles de espectadores este sábado en el primero de los cuatro conciertos programados durante este mes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Bajo el título 'Viento Salvaje', el cantante ha ofrecido un espectáculo de más de dos horas y media en el que ha estado acompañado por Pastora Soler, Vanesa Martín y Mari de Chambao, además de mostrar una letra dedicada a la ciudad de Sevilla.

Este primer concierto ha servido como antesala de las otras tres citas previstas en la capital andaluza: 'La Cruz Salvaje' (15 de junio), 'Corazón Salvaje' (19 de junio) y 'Pueblo Salvaje' (20 de junio), antes de despedirse de los escenarios en Madrid hasta 2028. El espectáculo ha arrancado con un vídeo introductorio en el que el artista reflexionaba sobre el significado de lo salvaje y el camino recorrido.

La actuación ha comenzado con uno de los integrantes del espectáculo desplegando una bandera blanca y verde antes de dar paso a la salida de Manuel Carrasco al ritmo de 'Bailar al viento'. El onubense ha aparecido vestido con una camisa blanca y pantalones verdes, en un guiño a los colores de Andalucía.

Tras esta primera interpretación ha llegado 'Tambores de guerra', con la que el público ha hecho retumbar tanto la pista como las gradas siguiendo el ritmo de la canción. Mientras tanto, Carrasco ha recorrido el escenario circular situado en el centro del recinto, corriendo y saltando con la energía de un niño, acompañado por efectos pirotécnicos que han aumentado la intensidad del momento.

A continuación ha sonado 'Aprieta', antes de dar paso a 'Que nadie', el conocido tema que comparte con Malú y que en esta ocasión ha estado acompañado por un coro góspel que ha reforzado la emoción de la interpretación. Tras una breve pausa, el cantante ha saludado al público asegurando que actuaba "desde Sevilla, España, para el mundo", destacando la presencia de seguidores llegados desde distintos puntos del país y reivindicando el sur como parte esencial de su identidad.

Durante uno de los discursos más emotivos de la noche, Carrasco ha explicado que esta gira está dedicada a todo aquello que le ayudó a reconstruirse tras los momentos difíciles. Así, ha recordado las conversaciones mantenidas con sus seguidores a lo largo de los años, los momentos de soledad y las caídas que ha tenido que superar, agradeciendo especialmente el apoyo incondicional de su público.

"YO NUNCA HE QUERIDO PASAR POR NINGÚN ARO"

El artista también ha querido poner en valor a quienes le acompañan desde sus comienzos, cuando actuaba en bares, teatros y ferias. En un mensaje cargado de sinceridad, ha asegurado que su camino fue más complicado que el de otros compañeros porque nunca quiso renunciar a su forma de ser ni "pasar por el aro".

En este contexto, ha recordado incluso cómo un directivo del sector llegó a decirle que era un artista "destinado únicamente a actuar en teatros", una afirmación que, según ha señalado, ha quedado desmentida gracias al respaldo de miles de seguidores que continúan llenando sus conciertos.

Carrasco ha dedicado la noche a su familia, a sus compañeros de viaje y al esfuerzo que le ha costado llegar hasta donde está. También ha reivindicado con orgullo su acento, su sensibilidad, el flamenco, Huelva y Andalucía, afirmando que "Andalucía es otra cosa".

Tras estas palabras ha interpretado 'Y ahora' y posteriormente 'Pequeña sonrisa sonora', momento en el que ha aparecido sobre el escenario Pastora Soler. Ambos artistas han compartido una emotiva actuación que ha sido recibida con una larga ovación del público.

Al finalizar, Carrasco ha definido a la sevillana como "la mejor artista de España", mientras que Soler ha expresado el cariño y el orgullo que siente por el cantante. Por su parte, el onubense ha asegurado que compartir escenario con ella es "como sentirse en casa".

La música ha continuado con 'Sabrás', canción con la que ha vuelto a mostrar su cercanía con los seguidores. Después han llegado 'Uno por uno' y 'Sígueme', acompañadas por un público que no ha dejado de cantar y aplaudir. Durante uno de estos momentos, Carrasco ha recogido un abanico lanzado desde las primeras filas y ha bailado con él entre las risas y los aplausos de los asistentes.

Uno de los instantes más espectaculares de la noche ha llegado con un show de drones que ha iluminado el cielo de Sevilla. Las luces han dibujado diferentes figuras, entre ellas una paloma, creando un universo visual sobre el estadio que ha culminado con la aparición del mensaje 'Viento Salvaje'.

La segunda parte del concierto ha estado marcada por la presencia de una gran orquesta situada en el escenario central. Vestido completamente de blanco, Carrasco ha interpretado 'Ya no' y posteriormente 'No dejes de soñar'. Miles de teléfonos móviles han iluminado el recinto mientras los asistentes alzaban sus luces al cielo y los fuegos artificiales acompañaban una de las escenas más emotivas de la velada. Durante la interpretación, el cantante ha pedido a los presentes que nunca dejaran de perseguir sus sueños.

"LO IMPORTANTE SIEMPRE HA ESTADO DELANTE DEL ESCENARIO"

En uno de los intermedios, el artista ha recordado a través de un vídeo distintas giras realizadas desde 2016 y en el que ha asegurado que lo mejor de ese viaje "no había estado sobre el escenario, sino delante de él", en las personas que le han acompañado durante todos estos años. Después, el espectáculo ha dado paso a un número de inspiración flamenca con temas como 'Rumba salvaje'.

Más adelante ha regresado al escenario con una camiseta verde y pantalones negros para interpretar 'Amor planetario'. Poco después ha llegado uno de los momentos más esperados de la noche con la aparición de Vanesa Martín para cantar junto a él 'La voz de dentro'. La malagueña ha agradecido todas aquellas experiencias que han marcado su sensibilidad y su fortaleza artística, mientras Carrasco ha celebrado compartir escenario con ella diez años después y ha destacado el lugar que ocupa en el corazón del público.

El concierto ha proseguido con 'Yo quiero vivir' y 'Hasta por la mañana', tema con el que ha bromeado asegurando que no tenía ninguna intención de abandonar el escenario antes de tiempo.

Antes de encarar la recta final, Carrasco ha vuelto a agradecer la asistencia de los miles de seguidores presentes y ha recuperado una canción que llevaba tiempo sin interpretar en directo. El cantante ha recordado una antigua historia sentimental y ha explicado cómo nació 'Otoño, octubre' durante una estancia en un hotel mientras esperaba reencontrarse con una antigua pareja. En acústico, acompañado únicamente por su guitarra y su voz, ha cantado esta canción, dando como resultado uno de los momentos más íntimos del concierto.

A continuación, ha ofrecido una interpretación flamenca con guitarra dedicada a Sevilla antes de dar paso a 'Mujer de mil batallas', canción que ha querido dedicar a Mari de Chambao. Ambos artistas han compartido una actuación acústica a dos voces que ha emocionado al público y que ellos mismos han definido como un regalo mutuo en una cálida noche sevillana.

En la recta final ha llegado con 'Fue', 'Vivir el momento' y 'En el bar de los pesares', antes de continuar con 'Qué bonito es', donde ha vuelto a poner en valor la amistad y la conexión que mantiene con sus seguidores. Después ha interpretado 'Solo tú' y 'Siendo uno mismo', momento en el que ha reivindicado que "el acento no es únicamente el andaluz, sino el de cualquier persona que se siente orgullosa de sus raíces y de su identidad".

La noche ha concluido con 'Pueblo Salvaje', una canción convertida en homenaje a sus orígenes, a los carnavales, a su tierra y a la valentía de Andalucía. Como broche final, Manuel Carrasco ha clavado sobre el escenario una bandera con el símbolo de su último disco, cerrando así una velada en La Cartuja.