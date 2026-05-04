Más de 400 ponentes y casi 50 seminarios en los Cursos de Verano de la Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla)

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva Blázquez, junto al alcalde de Carmona, Juan Ávila, durante la presentación de la vigésimo cuarta edición de los Cursos de Verano de la citada institución académica. - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) - La vigésimo cuarta Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se celebrarán en su sede del municipio hispalense de Carmona desde el 15 de junio hasta el 29 de julio. Organizados por la UPO en colaboración con el Consistorio de esta ciudad, la Casa Palacio de los Briones, sede permanente de la UPO en Carmona, acoge un total de 49 cursos y talleres impartidos por más de 400 ponentes.

La sede de la Asociación de la prensa de Sevilla ha acogido el acto de presentación de estos cursos. En dicho evento han participado el rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, que ha ejercido de moderador; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; la vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla, Cristina Los Arcos Llaneza; el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña Ruiz; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz y la subdirectora de actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Martín.

Tras la presentación, el periodista de RTVE Javier Gutiérrez Nogales ha pronunciado al conferencia titulada 'La anomalía de la nueva normalidad'. Durante su intervención, el corresponsal ha reflexionado en torno a los "vertiginosos cambios geopolíticos y sociales que definen el escenario global actual", al tiempo que ha aportado una "visión crítica" basada en su "extensa experiencia sobre el terreno".

En contexto, como enviado especial, Gutiérrez ha cubierto conflictos bélicos y situaciones de catástrofes en países como Afganistán, Líbano, Haití, República Dominicana, México y El Salvador. En 2011 es nombrado corresponsal de TVE en México y Centroamérica y, en 2017, corresponsal en Jerusalén.

Asimismo, su labor como enviado especial le ha permitido informar sobre situaciones como la invasión de Ucrania por Rusia, la guerra de Israel contra Hamas y el conflicto en el Mar Rojo. Actualmente, desempeña el cargo de coeditor del Telediario 2 de TVE.

PROGRAMA FORMATIVO

En concreto, la UPO ofrece a través de esta edición de los Cursos de Verano una "amplia variedad" de propuestas formativas con temas de actualidad y especialización. Así, durante este programa formativo estival, se abordarán temáticas de "máxima relevancia social y académica", tales como "el desafío ético del periodismo, la salud mental y el bienestar, la profesionalidad en el flamenco, la Andalucía universitaria, el barroco sevillano o el valor de los servicios públicos", según ha concretado López de la Cruz en su intervención.

En esta línea, la vicerrectora ha precisado que se tratarán "cuestiones de vanguardia" como la inteligencia artificial (IA), la psicología forense o el derecho para escritores, así como las claves para un envejecimiento saludable y la innovación cultural. Este programa se completa con propuestas de carácter técnico y científico, entre las que destacan modelos genéticos en investigación o las herramientas de traducción profesional.

En este sentido, la oferta de talleres proporciona formación práctica en disciplinas "muy diversas". En el ámbito de la creatividad y las humanidades, ha destacado la improvisación creativa, la gastronomía italiana, el estudio del patrimonio de la Red de Juderías de España o las técnicas sobre cómo estructurar una novela en un día.

Por otro lado, también se abordarán materias orientadas a la especialización profesional, tales como la gestión y el futuro de los guías turísticos, la traducción automática y la posedición, las relaciones internacionales y el protocolo, la introducción a la carrera diplomática o el liderazgo de la mujer empresaria. Finalmente, el programa incluye talleres de "profundo calado social", entre los que se encuentran la gestión del acoso escolar o el análisis del impacto del uso de pantallas en la infancia, entre otros.

En suma, la programación abarca un espectro integral de materias que van "desde lo político a lo cultural y de lo económico a lo social, sin olvidar el ámbito científico". De este modo, las materias se complementan con disciplinas especializadas como el liderazgo para el bienestar, el monólogo en el verso clásico, el 'coaching' vocal de alto rendimiento o las prácticas arqueológicas en excavaciones abiertas.

Respecto a este último curso, la UPO ha detallado que el alumnado podrá profundizar en los procesos y la gestión de una excavación real. De esta forma, la riqueza histórica y patrimonial de Carmona configura el "escenario idóneo" para esta formación, la cual se refuerza con un segundo curso práctico, en concreto, el de introducción a la espeleoarqueología aplicada, centrada en el estudio de las minas locales.

Además, por decimotercer curso consecutivo, se han incluido en la programación dos talleres coordinados por el Centro Adscrito San Isidoro. En esta edición, las temáticas se centran en la innovación con el taller 'Aplicación de la inteligencia artificial Google Gemini en la docencia universitaria' y la salud social con el taller 'Infancias digitales: el precio oculto del brillo', que analiza el impacto neurocognitivo del uso temprano de las pantallas.

MODALIDADES

Al igual que en ediciones antecesoras, la presencialidad sigue siendo la tónica habitual en estos Cursos de Verano para "fomentar la interacción y la convivencia" entre estudiantes y profesionado. No obstante, se sigue apostando por la celebración de cursos en formato de docencia simultánea, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación de los estudiantes, independientemente de su residencia.

Hasta 23 cursos y talleres se podrán realizar de forma exclusivamente presencial, cuatro únicamente 'online' y 22 en formato de docencia simultánea, combinando ambas formas. Además, tan solo el 45 por ciento de los seminarios repite temática, lo que demuestra el compromiso de la UPO con la "renovación y actualización" de los contenidos formativos.

El plazo de matrícula para inscribirse comienza el martes, 5 de mayo, y permanecerá abierto hasta siete días antes del inicio de curso, siempre que queden plazas disponibles. Los estudiantes podrán formalizar su matrícula a través de 'https://www.upo.es/automat-fund/web'. Así, este año podrán beneficiarse de un precio de matrícula reducido las personas desempleadas y los integrantes de la familia numerosa, además de miembros de la comunidad universitaria de la UPO y de vecinos de Carmona. En suma, en esta edición de los Cursos de Verano de la UPO, gestionados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, cuenta con la colaboración de 57 entidades públicas y privadas.

PONENTES

Más de 400 conferencias, profesores, investigadores, técnicos, políticos, periodistas y personajes de la cultura, la justicia, lo público o lo social se darán cita en esta edición de los Cursos de Verano. Así, en el ámbito del periodismo y la comunicación, la programación contará con la presencia de profesionales como el director adjunto de elDiario.es, José Precedo; el director de Público, Manuel Rico o los periodistas de Diario de Sevilla, Jorge Muñoz y Fernando Pérez Ávila, entre otros.

En el terreno de la representación institucional, la política o la administración pública, se darán cita figuras como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos o el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía, Francisco José Mora Cobo. La familia de Sandra Peña, la presidenta de Facua, Olga Ruiz Legido o la fiscal anticorrupción, Belén Dorremochea, también participarán en el marco de la justicia y los derechos ciudadanos.

En el plano social y sindical participarán el secretario general de CCOO, Unai Sordo y la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López. Además, el programa se completa con expertos como el director de la Bienal del Flamenco, Luis Ybarra, el músico Diego Amador o el actor Roberto Quintana, entre otras personalidades.