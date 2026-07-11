Más de 4.100 actuaciones de sanidad vegetal para proteger el arbolado de todos los distritos de Sevilla

Trabajos en árboles de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha realizado desde el pasado verano un total de 4.184 actuaciones de sanidad vegetal en todos los distritos de la ciudad con el objetivo de garantizar el buen estado fitosanitario del arbolado urbano, controlar las principales plagas y reforzar la seguridad y la calidad ambiental de los espacios verdes.

Así lo ha confirmado el Consistorio en un comunicado, detallando que la campaña, desarrollada por la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha incluido tratamientos específicos contra el picudo rojo de las palmeras, la procesionaria del pino, la galeruca del olmo y la cochinilla, además de la retirada de nidos de cotorras y otras actuaciones preventivas y correctivas.

El distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha concentrado el mayor número de actuaciones, con 2.041 intervenciones, entre las que destacan 873 retiradas mecánicas de bolsones de procesionaria, 623 tratamientos mediante endoterapia contra la galeruca, 220 actuaciones frente a la procesionaria y más de 230 relacionadas con el control del picudo rojo.

También se han llevado a cabo 473 actuaciones en el Distrito Norte, 386 en Triana, 302 en Cerro-Amate, 228 en Bellavista-La Palmera, 204 en San Pablo-Santa Justa, 177 en Nervión y 156 en Casco Antiguo, además de otras intervenciones en los distritos Sur, Macarena y Los Remedios.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que la sanidad vegetal es "una de las labores menos visibles para los ciudadanos, pero también una de las más importantes para garantizar la conservación de nuestro patrimonio verde".