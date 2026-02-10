Más de 50 investigadoras de la US recorren la provincia de Sevilla para visibilizar el papel de la mujer científica

Charla de investigadoras de la Universidad de Sevilla por el Día de la Mujer en la Ciencia. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha destacado que con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, más de medio centenar de profesoras van a recorrer esta semana la provincia de Sevilla para visibilizar el papel de la mujer científica en primera persona.

Este año, el programa del 11F de la US incluye el tradicional 'Café con Científicas' en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en el que participan 15 investigadoras de la US y 106 alumnos y alumnas de secundaria. 'Café con Ciencia' es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía. Cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Junto a este desayuno científico, entre los días 10, 11 y 12 de febrero se ofrecen 30 charlas/talleres para alumnado de primaria, secundaria y bachillerato en centros educativos de distintas localidades de la provincia de Sevilla.

Además, se celebra un encuentro con familiares en el IES Triana dentro del proyecto 'AMPA ConCiencia', se dará a conocer el trabajo de las mujeres en neurociencia en las jornadas que acogerá el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), así como se celebra una mesa de debate en CaixaForum sobre cambio climático, océanos y bioclimatología, protagonizada por las investigadoras de la US Elena Ceballos y Mónica Aguilar, entre otras actividades.

Para poner el broche final, se celebrará también la jornada Flores ASTER+S para comunicar ciencia: Sinfonía Neuro-emocional + IA, que une arte, investigación y nuevas tecnologías, y la III Feria de la Ciencia: Mujeres Aconciencia en el CEIP Sor Ángela de la Cruz de Sevilla. Esta última propuesta se celebrará finalmente el miércoles 18 de febrero debido a las predicciones de lluvia para este semana.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado cada 11 de febrero, fue una iniciativa de la médica y genetista Nisreen El-Hashemite. La idea surgió en un foro celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en torno al 10 u 11 de febrero de 2015, vinculado al programa World Women's Health and Development Forum impulsado por Royal Academy of Science International Trust (Rasit) y en colaboración con United Nations Department of Economic and Social Affairs (Undesa).

Durante su desarrollo, ministras, diplomáticas, científicas y representantes de organismos internacionales subrayaron la necesidad de un símbolo global que sirviese para reconocer el papel de las mujeres en la ciencia y movilizar compromisos concretos.

A partir de esa declaración, Nisreen asumió la responsabilidad de redactar una carta en nombre de todas las personas participantes dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, solicitando que se pusiese en marcha el proceso para crear un día internacional específico. Coordinó con la Misión Permanente de Malta, que ejercía el liderazgo diplomático necesario para presentar y negociar la resolución en la Segunda Comisión.

El resultado llegó en diciembre de 2015: la resolución A/C.2/70/L.4/Rev.1 se adoptó por consenso, sin votación, y el 70º período de sesiones de la Asamblea General proclamó oficialmente el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Más de 65 países copatrocinaron la resolución, que se interpretó como una señal clara del compromiso global con la igualdad de género en educación y participación científica.