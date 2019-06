Más de cien estudiantes se gradúan en la escuela de posgrado de la Universidad Loyola Andalucía

Publicado 16/06/2019 12:29:37 CET

La escuela de posgrado de la Universidad Loyola Andalucía ha celebrado este sábado en el Parque de Innovación y Desarrollo 'Dehesa de Valme' de Dos Hermanas (Sevilla), el acto de graduación de su sexta promoción de másteres universitarios. Un total de 125 estudiantes han cursado este año formación de posgrado de los ámbitos de 'management', comunicación, psicología, ingeniería, jurídico y de la educación.

La madrina de esta promoción ha sido la fundadora de RS International Business Consulting, LLC, Rocio Summers Gil, antigua alumna de ETEA (XXIV promoción), quien ha animado a los estudiantes a buscar "un trabajo que os guste de verdad, que os apasione", según ha recogido Loyola en un comunicado.

"No creáis en el discurso nacionalista, de territorio pequeño, el mundo se enriquece con la inclusión", ha valorado. También ha tenido palabras especiales para las graduadas, a quienes ha dicho que: "vuestro crecimiento es el crecimiento de la sociedad, el mundo os necesita porque una mujer puede hoy en día compaginar una carrera profesional a nivel internacional y puede también tener una magnífica vida familiar".

Por su parte, el discurso de despedidas de las promociones ha corrido a cargo del alumno del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Alberto Febrer Barahona, mientras que el decálogo de ética profesional ha sido leído por la alumna del Máster Universitario en Ingeniería Industrial Celia Martínez de León y el alumno del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas Daniel Reyes de los Reyes.

En el Acto han intervenido el secretario general de la Universidad Loyola Andalucía, Pedro Pablo Pérez Hernández, así como el Rector, Gabriel Pérez Alcalá, que ha pedido a los egresados que sean "hombres y mujeres creativos, competentes, conscientes y comprometidos en la compasión". También les ha deseado que sepan afrontar con valentía los desafíos globales que les presenta el siglo XXI, así como recordarles que: "Loyola es vuestra casa, hoy os habéis hecho maestros, os deseo que empecéis una magnífica y fructífera carrera profesional".

El Acto ha terminado con la entrega de distinciones a todos los graduados que, uno a uno, han ido subiendo al escenario mientras sonaban de fondo los acordes del 'Canon' de Pachelbel' y del 'Trio en G menor Gypsy Rondo' de Haydn, que han sido ejecutados por el cuarteto de cuerda presente en el salón de actos del Campus de Dos Hermanas.

MÁSTERES IMPARTIDOS

Este curso 2018-2019 Loyola Leadership School ha impartido en el Campus de Dos Hermanas en el Área de Management el Master en Dirección de Empresas (MBA); el Máster Universitario en Dirección Financiera; el Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos; el Máster Universitario en Auditoría y Finanzas y los dobles MBA y Dirección Financiera; MBA y Marketing; y el MBA y Recursos Humanos. En el Área Jurídica el Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal; el Máster Universitario en Abogacía; el Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas; y los dobles de Abogacía con Tributación y Asesoría Fiscal, y Abogacía con Asesoría Jurídica de Empresas.

En el Área de Educación, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria. En el Área de Psicología, el Master Universitario en Psicología General Sanitaria. En el Área de Ingeniería, el Máster Universitario en Ingeniería Industrial y el doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y MBA. Y en Área de Comunicación, el Master en Dirección de Comunicación Corporativa y Digital.

Para el próximo Curso 2019-2020, el séptimo de Loyola Leadership School, la escuela de posgrado de la Universidad Loyola Andalucía mantiene sus seis áreas de conocimientos (Management, Jurídica, Educación, Psicología, Ingeniería y Comunicación) añadiendo a su oferta académica el nuevo Doble Master del Área de Management, que sustituye a la actual oferta. Junto con Loyola University Chicago, la Universidad Católica de Uruguay y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Loyola Leadership School pone en marcha el Global MBA, una combinación de doble master universitario que une un Master in Business Administration con otro a elegir entre el Master Universitario en Dirección de Personas; el Master Universitario en Dirección Financiera; el Master Universitario en Dirección de Marketing; el Master in Supply Chain Management y el Master in Business Analytics.

En el Área Jurídica, se mantiene la oferta y se le añaden el Máster Universitario en Relaciones Laborales, así como el Doble Master Universitario en Abogacía y Relaciones Laborales, y el Curso de Experto en Mediación. En el Área de Psicología se incorporan los másteres en Neuropsicología, en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia y los dobles másteres en Psicología General Sanitaria e Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia, y en Psicología General Sanitaria y Neuropsicología.

Al Área de Comunicación se suman el Título de Especialización en Periodismo de Datos; el Título en Especialización en Periodismo Visual y Transmedia; y el Doble Título de Especialización en Periodismo de Datos y Periodismo Visual y Transmedia. También el Área de Ingeniería tiene novedades: aparecen el Master Universitario en Ciberseguridad y el Master en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.