Más de trece mil jóvenes de grado y máster comienzan las clases en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) este lunes

Comiezan las clases en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Comiezan las clases en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 12:04

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de trece mil estudiantes de grado y máster han comenzado este lunes las clases en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), dando inicio al curso 2025/2026.

Según ha informado la institución en una nota, la universidad oferta este nuevo curso un total de 41 grados y dobles grados con un total de 2.254 plazas de nuevo ingreso y 43 titulaciones oficiales de postgrado con 1.337 plazas. Los estudios se repartirán entre seis facultades, la Escuela Politécnica Superior y el Centro de Estudios de Postgrado.

El primer semestre para los estudios de grado en la UPO finalizará el 19 de diciembre y el período de éxamenes de esta convocatoria estará comprendido entre el 7 y el 23 de enero de 2026.

El segundo semestre comenzará el 26 de enero y finalizará el 15 de mayo.

Contador