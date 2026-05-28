Medallas de Sevilla 2026: CEAR colabora en la regularización extraordinaria de migrantes que "favorece a la sociedad"

Archivo - Imagen de archivo de la llegada de migrantes a un hotel de Alcalá de Guadaíra. A 9 de septiembre de 2024, en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Sevilla recibe este sábado, 30 de mayo, con "un profundo honor" la Medalla de la Ciudad concedida por el Ayuntamiento, en pleno proceso de regularización extraordinaria de migrantes, en el que la comisión colabora para "garantizar los derechos y dignificar la vida de miles de personas que ya residen en España".

Según detalla la coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas de la Delegación de Andalucía Occidental de CEAR, Lourdes Navarro, en una entrevista concedida a Europa Press, los integrantes de la ONG trabajan para que "ninguna persona se quede fuera de este proceso", que, según Navarro, "puede dar visibilidad a muchas situaciones invisibles que existen en nuestra sociedad". Asimismo, añade que esta regularización, la primera en España desde 2005, es fruto de las reivindicaciones de organizaciones sociales, la Iglesia y entidades empresariales.

En este sentido, la coordinadora de CEAR incide en que esta regularización "permite luchar decididamente contra la explotación laboral y lograr sociedades más inclusivas y cohesionadas", además de aportar seguridad jurídica a las personas "para que formen parte de esta sociedad y contribuyan en diferentes ámbitos".

Igualmente, pide combatir los delitos de odio que, según afirma, "aumentan progresivamente con los mensajes racistas", favoreciendo la integración de las personas migrantes en la sociedad, puesto que "una vez que están dentro, desaparecen los argumentos de estos discursos".

De esta manera, CEAR subraya que esta regularización extraordinaria "no solo favorece a la población migrante, sino también a la sociedad en su conjunto", ya que contribuye a crear sociedades "más cohesionadas" y supone, además, "una aportación económica en seguros sociales beneficiosa para todo el mundo".

MIGRACIÓN INVISIBILIZADA

Según los últimos datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), las principales nacionalidades de las personas solicitantes de asilo en España proceden de América Latina y acceden al país a través del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, "frente a la idea generalizada sobre los migrantes africanos", compara Navarro.

En este sentido, Venezuela es, "a mucha distancia", la primera nacionalidad de personas solicitantes de protección internacional, seguida por Mali, Colombia, Marruecos y Nicaragua, por lo que de las cinco primeras nacionalidades, a fecha de 30 de abril de 2026, tres corresponden a países de Hispanoamérica. "Las imágenes de las pateras son las que más impactan, pero la realidad es otra", afirma la coordinadora.

En contexto, CEAR nació en 1979, impulsada por el compromiso con la defensa de los derechos humanos y, fundamentalmente, del derecho de asilo. A lo largo de más de cuatro décadas, la organización ha trabajado con el objetivo de "avanzar en el reconocimiento del derecho de asilo y garantizar el acceso a la protección internacional con todas las garantías legales".

Para ello, ofrece atención "directa e integrada" a personas refugiadas en ámbitos como la acogida, la atención psicosocial y jurídica, la incidencia política y la denuncia de vulneraciones de derechos. Asimismo, dispone de centros de acogida para personas solicitantes de asilo, refugiadas y perfiles migrantes en situación de vulnerabilidad, a quienes acompaña mediante equipos profesionales para "lograr su integración en España".

En este marco, una persona en trámite de asilo dispone de un documento de solicitud de protección internacional que le permite residir en España y, una vez transcurridos seis meses desde la formalización de la solicitud, trabajar dentro del territorio nacional.

Conforme a la Convención de Ginebra de 1951, una persona solicitante de asilo, tras el análisis de su situación, puede acceder a un recurso de acogida mientras se tramita su solicitud y continuar en él si le es reconocida la protección internacional. En caso contrario, deberá abandonar el recurso de acogida en el que se encuentre. "Un proceso que puede prolongarse, dependiendo de cada caso, de seis meses a un año".

El acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, tendrá lugar el 30 de mayo a las 11,30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes).