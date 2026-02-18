El Medio Maratón cambia de mes de celebración, la próxima edición será el 29 de noviembre de 2026

Archivo - El Medio Maratón de Sevilla 2024 en una imagen de archivo. - SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles el calendario de carreras aprobadas para el año 2026 que se celebrarán en la ciudad, entre ellas destaca el Zurich Maratón de Sevilla, el Medio Maratón y la Nocturna del Guadalquivir KH7.

Por ello, hasta 13 carreras se "desarrollarán íntegramente en parques de Sevilla, mientras que sólo las tres grandes pruebas impulsadas por el Ayuntamiento tendrán incidencia en varias zonas de la ciudad".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el resto de eventos, como son las carreras populares del Circuito Divina Seguros, tendrán "una incidencia limitada a barrios o distritos concretos de la ciudad, ya que sus viarios discurrirán por zonas concretas, además de celebrarse a primera hora de la mañana para causar la menor afección posible".

Entre las principales novedades, el Medio Maratón traslada su fecha de celebración a finales de noviembre, con lo que la próxima edición será el 29 de noviembre de 2026.

Con este calendario "se evitará la celebración de carreras y otras pruebas en el período que va desde el Viernes de Dolores hasta el fin de la Feria, el puente de la constitución y la Inmaculada, y la Navidad, salvo casos de especial interés para la ciudad".

Así, en 2026 la única carrera que tendrá lugar entre Semana Santa y Feria será la del distrito Cerro Amate, que "discurrirá principalmente" en el entorno del Parque Amate, mientras que en Navidad solamente se celebrarán la Carrera de Navidad y la San Silvestre Sevillanas, ambas en el Parque de María Luisa.

Asimismo, debido al "elevado número de carreras que ya se celebran en la ciudad, salvo casos excepcionales tampoco se aprobarán 'primeras ediciones'".