Medio millar de escolares alcalareños (Sevilla) se adentran en la literatura clásica a través de la magia

Medio millar de escolares alcalareños se adentran en la literatura clásica a través de la magia. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Medio millar de estudiantes de primaria han disfrutado este miércoles de la animación a la lectura a través de la magia con 'El Mago Luigi Ludus, el Mago de los Libros'. Una actividad que organiza el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de los servicios bibliotecarios, englobada en las actividades que se desarrollan durante todo el mes en conmemoración del 23 del abril, Día Internacional del Libro.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, el delegado de Educación, Pablo Chain --que ha compartido la cita con los menores-- ha defendido el compromiso municipal con el fomento de la lectura a todas las edades, pero especialmente entre los menores por los beneficios que aporta para su desarrollo. "Responsabilidad que se desarrolla durante todo el año a través de las actividades de la biblioteca y no únicamente en el mes de abril".

En este contexto, el Mago Luigi Ludus ha encandilado a todo el público transportándolos a títulos clásicos de la literatura, como 'El Mago de Oz', 'Peter Pan' o incluso 'Romeo y Julieta', de una forma atractiva y participativa a la que ha unido trucos de magia divertidos relacionados con las historias de los libros.

La sesión de magia, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, se ha desarrollado en dos pases en los que han participado casi 500 menores de quinto y sexto de primaria de los colegios Pedro Gutiérrez, Silos, Concepción Vázquez, Blas Infante, Hermelinda Núñez, Puerta Alcalá y Antonio machado.

Además, los servicios bibliotecarios cuentan con otras actividades concertadas con primaria y secundaria como talleres, cuentacuentos, scape rooms, encuentros literarios y exposiciones, así como iniciativas abiertas a toda la población como lecturas comunitarias, paseos narrados por el ámbito natural, o presentaciones de libros.

A ello se unen actividades conmemorativas por el Día del Libro de otras delegaciones, como Cultura y Museos, Igualdad o Juventud, como clubes de lectura, talleres, humor, charlas y presentaciones de libros, entre otros.