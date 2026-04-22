Vox critica en la Axarquía que los agricultores "siguen sin agua pese a que los embalses están llenos"

El candidato de Vox a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, acompañado por Antonio Ureña, número tres en la lista, visita distintas fincas en la Axarquía - VOX

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, acompañado por Antonio Ureña, número tres en la lista, ha visitado este miércoles distintas fincas de cítricos, mangos y aguacates en la Axarquía para conocer de primera mano la situación que atraviesan los agricultores de la comarca y ha criticado que los agricultores "siguen sin agua pese a que los embalses están llenos".

"Hoy estamos en la Axarquía, sobre el terreno, visitando fincas y hablando cara a cara con quienes sostienen esta tierra: nuestros agricultores", ha señalado Sevilla, que ha trasladado la preocupación que le han hecho llegar los productores de cítricos y subtropicales "por los problemas que siguen soportando pese a las lluvias registradas este año".

El número uno de Vox ha subrayado que, "paradójicamente, en un año de lluvia, el gran problema sigue siendo el agua". En este sentido, ha explicado que "los agricultores denuncian que, pese a que el embalse de La Viñuela supera el 90% de su capacidad, se les sigue exigiendo mezclar el agua embalsada con aguas tratadas, una situación que, a su juicio, perjudica directamente a la calidad de las producciones".

"Quieren agua, quieren agua de verdad", ha afirmado Sevilla, que ha advertido de que esta situación "puede traducirse en una pérdida de calidad del producto y, por tanto, en una menor competitividad para los agricultores de la comarca".

Asimismo, ha criticado "la falta de infraestructuras hidráulicas" y ha responsabilizado al Gobierno andaluz "de no haber impulsado durante estos años las actuaciones necesarias para garantizar una gestión eficaz del agua en la Axarquía".

Durante la visita, Sevilla también ha recogido la inquietud del sector ante la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de mayo, del acuerdo con Mercosur. Según ha advertido, los agricultores "viven con preocupación, incertidumbre y miedo las consecuencias que pueda tener ese marco comercial para sus explotaciones".

"No estamos hablando de un acuerdo más. Estamos hablando de un acuerdo que va a hacer que nuestros agricultores pierdan competitividad, que entren muchísimos productos de terceros países y que los nuestros, esos subtropicales y cítricos de la Axarquía, se vean perjudicados", ha manifestado y ha asegurado que "este acuerdo puede poner en riesgo a miles de familias y afectar de lleno a uno de los pilares económicos de la Axarquía".

Sevilla ha remarcado que el cultivo de subtropicales "no es solo un sector más", sino "motor económico, empleo, riqueza y futuro" para la comarca y ha criticado que "los agricultores españoles compiten en desventaja frente a productos procedentes de terceros países que, según ha señalado, no están sometidos a las mismas exigencias normativas, laborales y fitosanitarias".

"Mientras a nuestros agricultores se les asfixia con normativas, burocracia y exigencias cada vez mayores, Partido Popular y Partido Socialista han apoyado en Bruselas la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen ninguna de esas condiciones", ha declarado, poniendo el foco en los cítricos, "los productos más amenazados por el acuerdo de Mercosur".

Por último, Sevilla ha defendido que el sector primario "es estratégico y una prioridad nacional" y ha valorado las medidas concretas que propone Vox para protegerlo, entre ellas, ha citado, "el rechazo de los acuerdos comerciales que perjudiquen a los productos españoles, un Plan Nacional del Agua, la reducción de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas para los agricultores".

