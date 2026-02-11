Mercasevilla reconoce la labor de los fruteros, cuya comercialización ha aumentado un 10% respecto a 2025

La presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, en el acto de cierre de las celebraciones organizadas con motivo del Día del Frutero - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, ha participado en el acto de cierre de las celebraciones organizadas con motivo del Día del Frutero, conmemorado el pasado 6 de febrero en el recinto mayorista. Con este acto institucional, Mercasevilla concluye las actividades previstas para esta efeméride, "reafirmando el papel estratégico del sector frutero dentro de la cadena de suministro alimentario de la ciudad".

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, en 2025, el mercado de Frutas y Hortalizas ha alcanzado un volumen de 439.431.298 kilos comercializados, lo que supone un incremento del 9,53% respecto a 2024 (401.214.896 kilos). En términos económicos, la comercialización de este sector ha ascendido a 588.837.939 euros, un 10,35% más que el año anterior (533.615.812 euros).

En el encuentro de este miércoles han estado presentes la vicepresidenta primera de Mercasevilla por parte de Mercasa, Mercedes Cernadas; el director gerente, José Ramón Navarro; el presidente de la Asociación de Minoristas del Mercado de Frutas y Hortalizas, Juan Fco. Gordillo; y el vicepresidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, Javier Calero.

Durante la jornada del 6 de febrero se desarrollaron distintas acciones de reconocimiento al sector en el Mercado de Frutas y Hortalizas, entre ellas la instalación de un espacio conmemorativo y la entrega de un obsequio simbólico a los profesionales, en agradecimiento a su labor diaria en el abastecimiento de productos frescos y en el sostenimiento del comercio de proximidad.

Mercasevilla forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria, con 24 mercas en toda España.