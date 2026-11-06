Mercedes Brenes, premio cicCartuja EbroFoods 2025 por su trabajo sobre seguridad alimentaria en el olivar de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de un olivar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Científicas 'Isla de la Cartuja' (cicCartuja) --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía-- ha celebrado la entrega de los premios cicCartuja-Ebro Foods 2025 cuyo primer premio ha recaído en Mercedes Brenes, del Instituto de la Grasa, por su investigación sobre seguridad alimentaria en el olivar.

Según ha detallado la el centro universitario en una nota de prensa, Mercedes Brenes ha optado al premio por la modalidad agroalimentaria y su artículo ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre la formación de acrilamida en las aceitunas procesadas, identificando los principales factores químicos que influyen en su aparición.

En este contexto, ha sido la decimosexta edición de este galardón, una edición que ha continuado la modalidad agroalimentaria inaugurada la edición pasada, que abre las puertas a todos los jóvenes investigadores científicos de centros CSIC de Andalucía que sigan dicha línea.

En su investigación, la investigadora ha destacado la importancia de determinados compuestos presentes en las soluciones de conservación, como la glucosa y la asparagina, así como del pH durante la esterilización, proponiendo un método para anticipar su formación y ayudar a la industria a reducir su presencia en el producto final.

Por su parte, Andrea Fernández ha recibido el primer accésit ya que en su artículo demuestra que la NMR es una técnica válida para estudiar los cambios metabólicos de la vernalización, un proceso crítico para la floración y fructificación de la planta de fresa. Esto pone sobre la mesa el uso de la NMR como una herramienta útil para mejorar las prácticas agrícolas.

Asimismo, Christina Arvanitidou, ha proporcionado en su artículo una visión detallada sobre cómo el fitoplancton marino, clave en los ciclos globales de carbono y nutrientes, responde a los ciclos diarios y estacionales.

El segundo accésit se ha concedido a David O. Tiede debido a un estudio que ha reportado la primera evidencia de un condensado de polaritones excitónicos en puntos cuánticos de perovskita a temperatura ambiente, abriendo camino a nuevas tecnologías cuánticas.

Al hilo, Alejandra Pita ha propuesto un ciclo catalítico basado en Ir(II)/Ir(IV), sus resultados destacan la necesidad de ampliar la investigación de los catalizadores de metales preciosos más allá de los sistemas diamagnéticos convencionales, allanando el camino para el diseño de catalizadores más eficientes y rentables.

ASISTENTES AL ACTO

El acto ha contado con la asistencia del presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández; el vicepresidente Adjunto de Programación Científica del CSIC, Jaime Carvajal; el director del Secretariado de Estructuras de Investigación de la Universidad de Sevilla, Santiago Hurtado; la Directora General de Investigación y Transferencia de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle y el Segundo Teniente del Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel.

Al respecto, La directora del cicCartuja, Cecilia Gotor, ha esgrimido durante su discurso la "trascendencia" de los premios y el impacto que tienen en la labor investigadora, haciendo hincapié en las primeras ganadoras, ambas doctorandas suyas y en el caso de Miguel Anaya, ganador en 2016 y recién galardonado en el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Felisa Martín Bravo en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra.

En contaxto, los premios cicCartuja Ebro Foods reconocen el trabajo realizado por aquellos investigadores menores de 31 años que hayan publicado artículos en revistas internacionales de alto impacto. Para la concesión del galardón también se tiene en cuenta el impacto y trascendencia social de la investigación realizada.

El primer premio está dotado con 15.000 euros, mientras que los accésits reciben 5.000 euros cada uno. Dichas cantidades han sido donadas por la compañía EbroFoods.