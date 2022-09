El Monkey Week de Sevilla confirma a Rocío Márquez y Bronquio como cabezas de un cartel con más de 80 conciertos

Con respaldo municipal, la cita con la escena musical independiente se celebrará del 24 al 26 de noviembre

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Alhambra Monkey Week, "cita indispensable" en el calendario internacional de festivales, ha anunciado este jueves las primeras confirmaciones de su decimocuarta edición, que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre en Cartuja Center Cite y el Espacio Santa Clara, que tendrá a Rocío Márquez y Bronquio como cabezas de un cartel con más de 80 conciertos.

Pareja creativa de uno de los discos del año, el aplaudido 'Tercer cielo', será la encargada de inaugurar la nueva edición de este "escaparate musical" de la escena más actual y "trampolín para los talentos emergentes", según informa el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha destacado durante su presentación la nueva apuesta del Ayuntamiento por esta cita, "que cada año convierte a Sevilla en la capital de la música independiente, en el punto de encuentro de artistas, público y profesionales de la escena musical alternativa".

"El Monkey Week se ha consolidado como una de las citas indispensables en nuestro Otoño Cultural, uno de sus buques insignia", ha señalado Muñoz, que ha hecho hincapié en la especial relevancia que adquiere la oferta musical en la ciudad durante las próximas semanas, con propuestas como el Festival Icónica en la Plaza de España, el ciclo Noches en la Maestranza o la Bienal de Flamenco, "que arranca en apenas una semana".

En opinión de Muñoz, más allá de la música, este otoño podremos disfrutar de nuestro Festival de Sevilla de cine, "cada vez mejor posicionado en el ámbito internacional, la Feria del Libro o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión". En definitiva, "un gran abanico de oportunidades en nuestra ciudad para vivir con intensidad la cultura, que es, además, un reclamo para visitar Sevilla", ha añadido el alcalde.

NOMBRES VETERANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

Alhambra Monkey Week contará con veteranos como Perrate, autor de otro de los álbumes de la temporada; Doctor Explosion, de regreso con nuevo trabajo este octubre; el reputado guitarrista flamenco Rycardo Moreno; o Detergente Líquido que pronto cumplirán quince años sobre las tablas. Además, de la escena nacional llegarán Alavedra, Anna Andreu, Arde, b1n0, Caballo Prieto Azabache, Carmen Xía, Casero, Chaqueta de Chándal, Cometa, Cristian de Moret, Dani Llamas, Dora, Durovino y Elba.

Asimismo, conforman el elenco de artistas Emilio José, Enamorados, Fran Laoren, from, Ganges, Ghost Transmission, Irenegarry, Jordana B., Juan Azul, Julián Mayorga, Kievra, Kora, Los Yolos, Lunavieja, Lusillón, Mainline Magic Orchestra, María de la Flor, Marialluïsa, Marta Knight, Morreo, Pájara Rey, Parquesvr, Phoac, Pipiolas, Samuraï, Teo Planell, The Lizards, trashi, Tristán! y Verde Prato.

En cuanto a artistas extranjeros, hasta el momento han confirmado su presencia Agat (Israel), Avalanche Kaito (Bélgica), Perrosky (Chile), Romperayo (Colombia), The Boo Boo Bama Orchestra (Suecia), Tuelipe (Francia) y los portugueses Conferência Inferno y Sensible Soccers.

Como primera novedad, la organización del festival ha confirmado que, tras la experiencia del año pasado, Cartuja Center Cite será la sede de las próximas ediciones. El recinto albergará del 24 al 26 de noviembre más de 80 conciertos y 'showcases', en tres jornadas que aumentarán sus horarios de programación respecto a 2021, y que contarán además con un nuevo escenario ubicado en su parking subterráneo de la mano de Jägermusic y que se sumará a los seis que ya conocimos el pasado año.

DICE MONKEY PRO EN EL ESPACIO SANTA CLARA

El Espacio Santa Clara volverá a abrir sus puertas a las ya habituales jornadas profesionales DICE Monkey Pro. Acerca de estas últimas, el festival también ha anunciado hoy los primeros invitados internacionales que participarán en las mismas.

Por el lado internacional destacan supervisores musicales como Amelia Hartley (Peaky Blinders, Black Mirror), Aminé Ramer (Woodstock 99, Weeds), Catherine Grieves (Killing Eve, Sing Street), Gaëtan Kolly (Stranger Things, Narcos), Herminio Gutiérrez (Amores perros, Falco) o Alex Menck (con trabajos para McDonald's, Nike o Coca-Cola, entre otras muchas marcas).

Pero también responsables de sellos discográficos tan reputados como los norteamericanos Mike Sniper, de Captured Tracks, y Bill Roe, de Trouble In Mind Records; el británico Danny Mitchell, de Heavenly Recordings, o el colombiano Rodrigo Duarte, de La Roma Records. También participarán periodistas como Paul Bridgewater, editor de The Line of Best Fit, uno de los radares más activos en descubrir nuevos valores musicales, y la estadounidense Judy Cantor-Navas, firma habitual en Billboard y consultora musical y cultural en el éxito de Disney Encanto.

Respecto a los invitados nacionales encontramos nombres como los de Paz Aparicio, directora del WiZink Center; Mafe González, responsable de coordinar syncs y licencias en Altafonte Music Publishing; Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte; Ulía Moreno, de Industrias Works, manager y booker de Love of Lesbian en Latinoamérica y responsable del desarrollo en España y México de artistas como Él Mató A Un Policía Motorizado o Trueno; Eneida Fever, fundadora de la agencia de comunicación musical Fever! Productions y co-creadora del sello Magic In The Air; y Manuel López, CEO de Sympathy For The Lawyer, co-fundador de la consultora musical RebelRebel y director de Es_Música (Federación de la Música de España).

Como novedad, DICE Monkey Pro desarrollará su programación en tres jornadas temáticas: el jueves 24 de noviembre se dedicará a ahondar en temas relacionados con la sincronización y las licencias musicales en el ámbito audiovisual; el viernes 25 el tema sobre la mesa será la música grabada, a través de cuestiones como la construcción y el valor de un sello discográfico o las nuevas vías de negocio que proporcionan iniciativas como los FNT; y el sábado 25 se debatirá en profundidad sobre el estado de la música en vivo en la actualidad, con estudios específicos de estrategias de giras internacionales o de fenómenos como la irrupción del flamenco en la escena indie, entre otros temas de interés.