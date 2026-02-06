Un montaje del musical 'Jesucristo Superstar' conmemora en Sevilla los 70 años del colegio San José de Padres Blancos

Archivo - Uno de los numerosos montajes del musical 'Jesucristo Superstar', como imagen de recurso. - EL BATEL - Archivo

El barrio de Los Remedios de Sevilla se convierte de nuevo en escenario cultural con el regreso de 'Jesucristo Superstar', uno de los musicales más emblemáticos de la historia reciente, producido e interpretado por la Escuela de Teatro San José SSCC (Padres Blancos) con motivo del 70 aniversario del colegio.

El montaje se representará en el Teatro Los Remedios los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de febrero, con una función especial de clausura el 27 de marzo, "en una producción que une tradición, formación artística y vocación cultural de barrio", tal como destacan los organizadores en un comunicado.

La Escuela de Teatro San José SSCC es un espacio formativo y artístico del que han salido intérpretes y profesionales reconocidos como Paz Vega o Manolo Caro, y se ha consolidado como una "cantera cultural de referencia en la ciudad".

La historia de 'Jesucristo Superstar' en los Padres Blancos comienza en 1981, cuando la escuela apostó por una "ambiciosa adaptación" del musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, inspirado en la versión española popularizada por Camilo Sesto. "Aquel montaje se convirtió en un hito escénico y contó con intérpretes que, posteriormente, desarrollarían una sólida trayectoria profesional, como Antonio Dechent, que dio vida a Jesús, o María Ruiz, como María Magdalena".

En 1992, una nueva versión del musical formó parte de la programación oficial del Día de la Santa Sede en la Expo 92, y se representó en El Palenque ante miles de espectadores, "consolidando la proyección cultural del proyecto más allá del ámbito educativo".

Desde su estreno original en 1970, 'Jesucristo Superstar' ha sido una de las obras "más controvertidas y revolucionarias" del teatro musical, al presentar "una visión humana, emocional y profundamente contemporánea de la vida y pasión de Jesús, alejándose de los relatos tradicionales y centrándose en los conflictos, dudas y contradicciones de los personajes".

La nueva producción de 2026 recupera ese "espíritu original" y lo "reinterpreta" desde una mirada actual, "conectando el relato con los dilemas del presente: el poder, la fe, la traición, la identidad, el liderazgo, el miedo colectivo y la fragilidad humana".

Con un elenco renovado, integrado por alumnado, antiguos alumnos y miembros de la comunidad educativa, el proyecto mantiene el espíritu que ha caracterizado a la Escuela de Teatro San José SSCC durante décadas: "formación artística, trabajo colectivo, excelencia escénica y compromiso cultural con la ciudad". Las funciones tendrán lugar en el Teatro Los Remedios de la calle Juan Ramón Jiménez.